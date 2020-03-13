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Параллельные миры, квантовая механика и кот
Сколько раз вы пытались понять квантовую механику? А сколько раз получилось? Наконец за объяснение взялся Дерек Маллер. Из видео узнаем, что там с параллельными мирами, сколько их может быть и еще раз попробуем вникнуть в то, что такое суперпозиция и квантовая запутанность.
13 март 2020 /
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