Параллельные миры, квантовая механика и кот

Сколько раз вы пытались понять квантовую механику? А сколько раз получилось? Наконец за объяснение взялся Дерек Маллер. Из видео узнаем, что там с параллельными мирами, сколько их может быть и еще раз попробуем вникнуть в то, что такое суперпозиция и квантовая запутанность.