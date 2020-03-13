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Резонанс
Что такое резонанс, как он возникает, и что такое колебательная система. Как резонанс работает в газах.
13 март 2020 /
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