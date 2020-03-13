Мозг хулиганов оказался меньше, чем у всех остальных людей
Международная команда нейробиологов просканировала мозг хулиганов и обнаружила нечто мрачное: их мозг, похоже, физически меньше, чем у других людей. Результаты исследования, опубликованного в журнале The Lancet, подтверждают выводы ученых о том, что у небольшой части людей с устойчивым антисоциальным поведением на протяжении всей жизни могут наблюдаться различия в структуре и размере мозга, которые затрудняют развитие социальных навыков, препятствующих антисоциальному поведению. В ходе работы команда использовала аппарат МРТ для исследования мозга более 1000 участников. Оказалось, кора головного мозга хулиганов не только значительно тоньше, чем у всех остальных, но и сам мозг меньше.
Аномалии в структуре мозга
Стойкое антисоциальное поведение среди взрослых людей коррелирует с аномалиями структуры мозга в зрелом возрасте. В ходе работы исследовательская группа собрала данные структурной магнитно-резонансной томографии (МРТ) более 1030 испытуемых. На момент сбора данных испытуемым было 45 лет, однако проблемы с поведением наблюдались у них с трех лет. Ученые хотели выяснить связано ли антисоциальное поведение с аномалиями в средней площади поверхности и средней толщине коры головного мозга. Четверо испытуемых были исключены из исследования в результате опухолей или травм головного мозга.
После изучения данных МРТ ученые расценили 12% участников как демонстрирующих стойкое антисоциальное поведение в течение всей жизни; 23% – демонстрирующих ограниченное антисоциальное поведение в подростковом возрасте; 66% – демонстрирующих низкое антисоциальное поведение. Исследователи также обнаружили, что меньшая средняя площадь поверхности и меньшая средняя толщина коры были более заметны у участников с устойчивым антисоциальным поведением в течение всей жизни по сравнению с другими испытуемыми. Авторы работы предполагают, что у большей части людей с устойчивым антисоциальным поведением наблюдаются трудности в развитии социальных навыков. По мнению ведущего автора исследования Кристины Карлизи, исследователя из университетского колледжа Лондона, таким людям необходима поддержка.
Выявлены структурные изменения мозга хулиганов, что может поставить перед обществом ряд этических вопросов
Однако существует важное исключение: в мозге людей, которые проявляли асоциальное поведение только в подростковом возрасте, а не во взрослом, не было выявлено таких отклонений. Это хорошая новость для всех исправившихся хулиганов, но плохая для тех, у кого и во взрослом возрасте наблюдается антисоциальное поведение. Исследование также показало, что мозг тех, кто был замечен в “воровстве, агрессии и насилии, запугивании, лжи или неоднократном невыполнении обязанностей на работе или в школе” физически отличался от мозга других участников.
Этические вопросы
Результаты еще одного исследования свидетельствуют о том, что причины антисоциального поведения лежат намного глубже, чем о них принято думать. мозг серийных убийц, о чем вы наверняка читали на нашем канале в Яндекс.Дзен, согласно полученным результатам, сильно отличается от мозга всех остальных людей. Особенно выделяется тонкая префронтальная кора, которая отвечает в том числе за контроль поведения, а также маленькое миндалевидное тело, ответственное за нашу способность сопереживать окружающим. По мнению некоторых ученых, эта ситуация ставит перед обществом ряд сложных этических вопросов, в том числе о том, как стоит судить людей, совершивших преступления, если хотя бы частично сами они в этом не виноваты? Являются ли в таком случае вынесенные пожизненные и смертные приговоры справедливыми?
Оказалось, причина антисоциального поведения кроется в размере и структуре мозга
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