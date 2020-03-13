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Мозг хулиганов оказался меньше, чем у всех остальных людей

Международная команда нейробиологов просканировала мозг хулиганов и обнаружила нечто мрачное: их мозг, похоже, физически меньше, чем у других людей. Результаты исследования, опубликованного в журнале The Lancet, подтверждают выводы ученых о том, что у небольшой части людей с устойчивым антисоциальным поведением на протяжении всей жизни могут наблюдаться различия в структуре и размере мозга, которые затрудняют развитие социальных навыков, препятствующих антисоциальному поведению. В ходе работы команда использовала аппарат МРТ для исследования мозга более 1000 участников. Оказалось, кора головного мозга хулиганов не только значительно тоньше, чем у всех остальных, но и сам мозг меньше.


Аномалии в структуре мозга

Стойкое антисоциальное поведение среди взрослых людей коррелирует с аномалиями структуры мозга в зрелом возрасте. В ходе работы исследовательская группа собрала данные структурной магнитно-резонансной томографии (МРТ) более 1030 испытуемых. На момент сбора данных испытуемым было 45 лет, однако проблемы с поведением наблюдались у них с трех лет. Ученые хотели выяснить связано ли антисоциальное поведение с аномалиями в средней площади поверхности и средней толщине коры головного мозга. Четверо испытуемых были исключены из исследования в результате опухолей или травм головного мозга.

После изучения данных МРТ ученые расценили 12% участников как демонстрирующих стойкое антисоциальное поведение в течение всей жизни; 23% – демонстрирующих ограниченное антисоциальное поведение в подростковом возрасте; 66% – демонстрирующих низкое антисоциальное поведение. Исследователи также обнаружили, что меньшая средняя площадь поверхности и меньшая средняя толщина коры были более заметны у участников с устойчивым антисоциальным поведением в течение всей жизни по сравнению с другими испытуемыми. Авторы работы предполагают, что у большей части людей с устойчивым антисоциальным поведением наблюдаются трудности в развитии социальных навыков. По мнению ведущего автора исследования Кристины Карлизи, исследователя из университетского колледжа Лондона, таким людям необходима поддержка.

Мозг хулиганов оказался меньше, чем у всех остальных людей

Выявлены структурные изменения мозга хулиганов, что может поставить перед обществом ряд этических вопросов

Однако существует важное исключение: в мозге людей, которые проявляли асоциальное поведение только в подростковом возрасте, а не во взрослом, не было выявлено таких отклонений. Это хорошая новость для всех исправившихся хулиганов, но плохая для тех, у кого и во взрослом возрасте наблюдается антисоциальное поведение. Исследование также показало, что мозг тех, кто был замечен в “воровстве, агрессии и насилии, запугивании, лжи или неоднократном невыполнении обязанностей на работе или в школе” физически отличался от мозга других участников.


Этические вопросы

Результаты еще одного исследования свидетельствуют о том, что причины антисоциального поведения лежат намного глубже, чем о них принято думать. мозг серийных убийц, о чем вы наверняка читали на нашем канале в Яндекс.Дзен, согласно полученным результатам, сильно отличается от мозга всех остальных людей. Особенно выделяется тонкая префронтальная кора, которая отвечает в том числе за контроль поведения, а также маленькое миндалевидное тело, ответственное за нашу способность сопереживать окружающим. По мнению некоторых ученых, эта ситуация ставит перед обществом ряд сложных этических вопросов, в том числе о том, как стоит судить людей, совершивших преступления, если хотя бы частично сами они в этом не виноваты? Являются ли в таком случае вынесенные пожизненные и смертные приговоры справедливыми?

Мозг хулиганов оказался меньше, чем у всех остальных людей

Оказалось, причина антисоциального поведения кроется в размере и структуре мозга

13 март 2020 /
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