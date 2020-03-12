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Учёные смоделировали изменения литосферы в Арктике

Учёные смоделировали изменения литосферы в Арктике

Учёные из России создали модель эволюции литосферы в Арктике за последние 100 миллионов лет, которая не только позволяет больше узнать о процессах в земной коре, но и дает научное обоснование заявки России в комиссии ООН по установлению границ на арктическом шельфе, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института.

Литосфера – твёрдая оболочка Земли – включает в себя земную кору и подстилающие части верхней мантии. Литосферные плиты движутся по пластичному слою мантии, что приводит к образованию различных геологических структур – гор, хребтов, океанов и морей. Арктический бассейн состоит из нескольких структур, среди которых Евразийский бассейн, Амеразийский бассейн с хребтом

Ломоносова и котловинами Подводников и Макарова, поднятие Альфа-Менделеева и так далее.
Известно, что литосфера Арктического региона более 100 миллионов лет растягивается горизонтально, что привело к возникновению основных гор, хребтов и других структур. Геодинамическая модель объясняет причину таких процессов. В основе модели лежат данные сейсмической томографии, то есть данные зондирования земной коры и мантии с помощью сейсмических волн, которые возникают при многочисленных землетрясениях.

Модель объясняет раздвижение (спрединг) литосферы Евразийского бассейна за последние 60 миллионов лет, откол и отодвигание хребта Ломоносова от Баренцевоморской окраины, растяжение литосферы в котловинах Макарова и Подводников, магматизм поднятия Альфа и другие особенности тектонического строения дна Северного Ледовитого океана.

Полученные данные в полярном и в переходном регионе от Тихого океана к Азии также указывают, что в будущем возможно погружение западной части Тихоокеанской литосферы в Алеутской, Курило-Камчатской и Японской зонах до глубин более 500 километров. Разработанная исследователями модель объясняет процессы и в смежной континентальной литосфере Северо-Восточной Азии. Например, происхождение рифтовой трещины озера Байкал, а также смещение континентальной литосферы в сторону Курило-Камчатской и Японской островных дуг.

12 март 2020 /
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