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"Космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

"Космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

Одно из самых ранних человеческих поселений в мире было уничтожено "космическим ударом". К такому выводу пришла группа учёных из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Вероятнее всего, поселение под названием Абу-Хурейра — археологический объект в северной части Сирии — разрушила комета, взорвавшаяся в атмосфере Земли около 12800 лет назад. Важно, что Абу-Хурейра считается одним из первых поселений древних земледельцев.

На сегодняшний день Абу-Хурейра находится под водохранилищем Эль-Асад, которое появилось в 70-х годах прошлого столетия после строительства плотины Табка на Евфрате.

"Космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

К счастью, учёные успели извлечь и описать множество археологических объектов, которые были найдены в районе будущего водохранилища. Речь идёт об инструментах и остатках разрушенных домов. Также археологи обнаружили в Абу-Хурейра остатки зерновых культур.

По мнению учёных, около 12800 лет назад кочевые люди впервые обосновались здесь и начали выращивать сельскохозяйственные культуры. Иными словами, они перешли от кочевого образа жизни к земледельческому, а это один из самых значимых этапов в развитии человечества. Но, как оказалось, Абу-Хурейра может поведать ещё одну интересную историю.

Специалисты также обнаружили на материале, из которого местные жители строили свои дома, и костях животных следы "расплавленного стекла". Исследователи изучили геохимический состав стекла, его структуру, температуру образования, магнитные характеристики и содержание воды. Выяснилось, что оно включало минералы, богатые хромом, железом, никелем, титаном и сульфидами. Кроме того, в нём было обнаружено железо с большим содержанием платины и иридия.

Но такое стекло могло образоваться при температуре выше 2200 DEGC, и исследователи уверены, что люди в те времена не могли достичь подобных температур.

Специалисты также исключили возможность того, что стекло расплавилось под воздействием огня, в результате удара молнии или вулканического процесса.

По мнению Джеймса Кеннетта (James Kennett) из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, поселение Абу-Хурейра было разрушено воздействием чрезвычайно сильного, высокоэнергетического и высокоскоростного явления, например, ударом из космоса.

Что же стало его причиной: комета или астероид?

Исследователи считают, что к появлению расплавленного стекла могла привести комета.

Как объясняет Кеннетт, падение на Землю крупного астероида не могло бы привести к распространению материалов, которые были найдены в Абу-Хурейра, по столь большой площади (есть данные, что подобные материалы покрыли 14 тысяч километров северного и южного полушария). По этой причине учёные предполагают, что виновником произошедшего является именно комета.

Большая часть земной поверхности, вероятно, пережила в те времена взрывы космических обломков в воздухе. Скорее всего, это были части какой-либо короткопериодической кометы.

"Предполагается, что самые крупные скопления кометного мусора способны вызывать тысячи воздушных взрывов в течение нескольких минут на всём полушарии Земли", — добавил Кеннетт.

Таким образом, древнее поселение Абу-Хурейра стало первым местом на Земле, где учёными было зафиксировано прямое воздействие фрагментов кометы на человеческое поселение. Все найденные фрагменты расплавленного стекла, скорее всего, являлись частью кометы, которая, вероятно, взорвалась в атмосфере Земли в конце эпохи плейстоцена, считает Кеннетт.

Учёные также предполагают, что из-за этой катастрофы вымерли многие крупные животные, в том числе мамонты и верблюды. Это событие могло привести и к исчезновению североамериканской культуры Кловис.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Scientific Reports.

12 март 2020 /
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