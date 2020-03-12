Названа разница в снах российских мужчин и женщин

Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины. Об этом сообщает РИА новост и со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Выяснилось, что женщинам сны снятся чаще, чем мужчинам (73 и 65 процентов соответственно). При этом россияне видят сны с разной периодичностью: 26 процентов — несколько раз в неделю, 20 процентов — каждую ночь, 19 процентов — несколько раз в месяц. Еще 4 процентам опрошенных сны приходят несколько раз в год, а 2 процентам — раз в год и реже.

Респонденты обоих полов признались, что в среднем спят по ночам по семь часов.

Опрос проведен 9 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность результатов не превышает 2,5 процента.

Ранее сообщалось, что самой опасной позой для сна была признана поза в положении сидя. По утверждению врачей, она увеличивает внутрибрюшное давление и плохо влияет на сердце. Люди, часто спящие сидя, страдают от отеков, кроме того, у них увеличивается риск расширения вен и тромбоза. Сон на боку вредит позвоночнику, а на животе — увеличивает внутрибрюшное давление. Таким образом, наиболее безопасной позой для сна остается положение на спине.