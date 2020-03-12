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Почему черепахи едят пластиковый мусор?

Из-за того, что люди безответственно выкидывают мусор прямо из окон автомобилей, кораблей и даже собственных домов, наша планета постепенно превращается в свалку отходов. В 2019 году британские ученые объявили, что океанские глубины уже превратились в урны для пластиковых отходов и представляют опасность для многих видов животных. Особенно сильно от этого страдают морские черепахи, которые принимают пластиковый мусор за пищу, активно поедают его и в конечном итоге гибнут. Но почему черепах не отталкивает запах пластика? Поиском ответа на этот вопрос занялись американские ученые из Университета Флориды и Стэнфордского университета.

По данным результатам исследования, которые были опубликованы в научном журнале Current Biology, плавающий в воде мусор быстро обретает запах и вкус водорослей. Дело в том, что к бутылкам и другим изделиям из пластика быстро липнут частички различных водорослей, а также на них образуется налет из водных бактерий. В конечном итоге получается, что пластиковый мусор обретает «природные» запахи и черепахи ошибочно поедают их, принимая за еду.


Животные едят пластик

Чтобы убедиться в своем предположении, ученые провели эксперимент с участием 15 выращенных в неволе головастых черепах. Они были выпущены в большой резервуар с настоящей пищей и пластиковым мусором с прилипшими бактериями и водорослями. В ходе наблюдений ученые заметили, что черепахи реагировали на пластиковые отходы так же, как и на обычную еду. Ранее ученые предполагали, что отходы могут привлекать животных и своим внешним видом. Но руководитель нового исследования Джозеф Пфаллер объявил, что причина таится не только в во внешней привлекательности, но и во вкусе и запахе.

Возможно, именно поэтому пластиковый мусор поедается и другими животными. Бутылки, рыболовные сети и другие отходы нередко обнаруживаются внутри рыб, морских млекопитающих и даже птиц. Например, в 2019 году на берегу шотландского острова Гаррис был обнаружен мертвый кашалот, внутри которого было обнаружено около 100 килограммов различного мусора. Помимо рыболовных сетей, в нем было найдены пластиковые стаканчики и резиновые перчатки. Скорее всего, они попали в воду из кораблей, экипаж которых безответственно выкидывает мусор прямо за борт.

Почему черепахи едят пластиковый мусор?

Пластик в носу черепахи

Считается, что на данный момент пластик употребляет 52% из всех существующих на данный момент черепах. Как только черепаха съедает один кусочек пластикового мусора, вероятность его смерти резко увеличивается на целых 22%. Если же животное проглатывает более 14 кусочков, риск смерти повышается до 50%. Скорее всего, в будущем количество смертей черепах из-за пластикового мусора будет только увеличиваться, потому что они со временем могут начать потреблять еще больше отходов. Такая тенденция уже наблюдается у птиц, поэтому некоторые ученые прогнозируют, что к 2050 году в организме практически каждой морской птицы будет содержаться пластиковый мусор.

Мало того, что пластик проникает в организмы животных, так он содержится даже в человеческих организмах. Так, в 2019 году германские ученые выяснили, что в организмах 97% местных детей есть крошечные частицы микропластика, источниками которых являются антипригарные покрытия сковородок и одноразовая посуда. Подробнее об этом исследовании и его результатах можно почитать в нашем специальном материале.

Почему черепахи едят пластиковый мусор?

Черепахи стали часто употреблять пластик в пищу

12 март 2020 /
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