Почему с возрастом наш рост становится меньше?

Вы наверняка замечали, что с течением времени рост пожилых людей становится меньше. К признакам старения обычно относят потерю зрения, слуха и памяти, а уменьшение роста несправедливо забывают. Между тем, рост пожилых людей со временем уменьшается сразу из-за нескольких факторов, связанных с изменениями в костях, мышцах, суставах и других тканях тела. В то время как небольшое уменьшение роста является нормальной частью старения и вряд ли связано с какими-либо проблемами со здоровьем, значительное уменьшение роста может сигнализировать о серьезных проблемах. Понимание того, что происходит с телом по мере старения важно, так как позволяет бороться с некоторыми негативными последствиями старения.

Что происходит с телом по мере старения?

Начиная с тридцати лет скорость потери мышечной массы – известной как саркопения – может составлять 3-5% каждые десять лет. Особое беспокойство вызывают мышцы, ответственные за поддержание тела в вертикальном положении. Из-за снижения их способности поддерживать осанку человек выглядит сутулым и, следовательно, ниже. Здоровье костей – еще одна важная причина уменьшения роста с возрастом. Кость – это чрезвычайно сложная соединительная ткань, которая может “подогнать” размер и форму в ответ на механические нагрузки. Это позволяет костям восстанавливаться в течение всей жизни.

В молодости тело растет очень быстро, так что 90% основной костной массы формируется к концу подросткового периода. Примерно к 25 годам формирование достигает своего пика. Однако начиная с 35-40 лет организм начинает постепенно терять костную массу. В конечном итоге это приводит к состоянию, известному как остеопороз, который характеризуется снижением костной массы и повышенной хрупкости костей. В совокупности эти факторы приводят к увеличению риска переломов. Остеопороз чаще других костей поражает позвоночник, негативно влияя на рост. Болезнь также затрагивает позвоночные диски, которые помогают поддерживать осанку. Эти “гелеобразные подушки” расположены между позвонками и действуют как амортизаторы, помогая сохранить гибкость спины. В молодости позвоночные диски, которые на 80% состоят из воды, прочны и эластичны, но с возрастом постепенно сжимаются. Следовательно, пространство между позвонками сокращается. Подобный эффект наблюдается и в сводах стопы, когда связки атрофируются с течением времени, что также является причиной плоскостопия.

Можно ли всю жизнь быть одного роста?

В основном рост определяется генами, однако существует ряд факторов, следуя которым можно помочь себе не только не уменьшиться в размерах, но и значительно снизить влияние старения на здоровье. Регулярные физические упражнения, особенно те, которые позволяют поддерживать массу тела, способствуют формированию костной ткани. Как пишет The Conversation, результаты исследований показали, что упражнения способствуют росту мышц, а потому полезны для защиты как от остеопороза, так и от саркопении. Также не стоит забывать о питании: для поддержания здоровья костей подойдут продукты с высоким содержанием витамина D и кальция, включая миндаль, брокколи и капусту. А отказ от вредных привычек, включая употребление алкоголя, поможет вам сохранить крепкое здоровье на протяжении всей жизни.

C возрастом мы теряем не только мышечную, но и костную массу