» » Гены, которые начинают работать после смерти

Гены, которые начинают работать после смерти

Может показаться, что мы знаем, что такое смерть. По крайней мере, так думаем. Но простое определение смерти – остановка жизнедеятельности организма – не учитывает того, насколько странными на самом деле являются наши тела. Как рассказал изданию Discover Питер Нобл, в прошлом профессор университета Алабамы, ученые действительно практически ничего не знают о том, что происходит, когда человек умирает. Ноубл не понаслышке знает, что того, кто изучает смерть, ждут сюрпризы: так, он помог обнаружить, что спящие гены могут активироваться через несколько часов или даже дней после смерти. Но как и почему это происходит?


Жуткие зомби-гены

Ген – это набор химических инструкций, составленных из ДНК, который рассказывает организму, как что-то делать. Когда ген активируется, эти химические инструкции транскрибируются РНК, а клетки могут затем использовать скопированную последовательность в качестве каркаса для построения сложных молекул. Если представить, что ген – это рецепт в кулинарной книге, то активация – это список необходимых для готовки ингредиентов.

В ходе исследования Нобл и его коллеги из Вашингтонского университета тестировали методику измерения активности генов. В качестве контрольных были проанализированы ткани недавно умерших зебр. Исследователи ожидали увидеть устойчивое снижение новых копий генов по мере снижения клеточной активности. Однако обнаружили нечто удивительное – за некоторыми примечательными исключениями. После того как зебры умерли, около одного процента их генов ожили. Все выглядело так, будто клетки готовились что-то построить.

Гены, которые начинают работать после смерти

Некоторые гены, которые активируются после смерти, связаны с развитием рака

Идея о том, что гены активируются после смерти организма невероятна, поэтому исследователи решили что причина полученных результатов – неисправность оборудования. Но повторные тесты, проведенные на рыбах, а затем на мышах, продолжали подтверждать невозможное: гены активируются через несколько часов или даже дней после смерти организма. Выводы ученых были встречены скептически, пока группа исследователей под руководством Родерика Гуиго из Барселонского Центра геномной регуляции также не обнаружила посмертную активность генов, на этот раз у людей. Гуиго и его команда изучали регуляцию генов, анализируя ткани людей, пожертвовавших свои тела после смерти. Их работа уже шла полным ходом, когда была опубликована статья Ноубла, поэтому они не были удивлены результатами его команды.

Какие гены активируются после смерти?

В будущем полученные результаты могут подарить ученым лучшее понимание того, как работают гены в живых организмах и как меняются органы на молекулярном уровне после смерти. В ходе работы исследователи также обнаружили, что различные гены активируются через разные промежутки времени после смерти – один из них может регулярно активироваться через шесть часов после смерти, в то время как другой может активироваться через 24 часа. Судебно-медицинские эксперты могли бы использовать эту информацию для более точной оценки времени смерти.

Гены, которые начинают работать после смерти

Смерть – одна из величайших тайн человечества

Несмотря на возможности, которые открывают результаты исследований, причина, по которой гены активируются после смерти неизвестна. Ученые не исключают, что ключ к разгадке может лежать в типах этих генов. Хотя ни один из зомби-генов, по-видимому, не приводит к физическим изменениям после смерти, многие из них связаны с деятельностью, которая обычно строго регулируется или подавляется организмом. К таким относятся гены, которые отвечают за начало формирования позвоночника – если он у вас появился, значит новый не нужен. Другие гены, которые активируются после смерти, связаны с развитием рака. В общем и целом результаты проведенных исследований показали, что смерть – это более тонкий процесс, чем считалось раньше. Смерть не означает, что все миллиарды клеток тела мгновенно перестают работать. Наступление смерти означает, что они перестают работать вместе. Часы и дни, в течение которых эти связи распадаются и жизнь угасает, являются новыми рубежами для науки.

Гены, которые начинают работать после смерти

Никто не знает что на самом деле происходит с телом человека после смерти

12 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Избегая темы смерти, мы остаемся неготовыми к уходу в конце жизни
Хочу все знать

Избегая темы смерти, мы остаемся неготовыми к уходу в конце жизни

Смерть по-прежнему остается щекотливой темой, которую многим неудобно обсуждать, и наша тенденция избегать этой темы заставляет людей не искать ответы о смерти и умирании.
Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК
Хочу все знать

Сперматозоиды оказались способны восстанавливать повреждения ДНК

Ученые выяснили, что активность генов в сперматозоидах человека позволяет им восстанавливать ДНК, прежде чем передать ее следующему поколению.
Новый анализ крови поможет предсказать смерть
Хочу все знать

Новый анализ крови поможет предсказать смерть

Команда исследователей из Эстонии и Финляндии научилась определять, когда человек умрет. В будущем такой анализ, возможно, будут делать в любой лаборатории.Для теста необходим образец крови, с
Феномен остановки наручных часов при смерти человека
Хочу все знать

Феномен остановки наручных часов при смерти человека

Часто одновременно с гибелью человека останавливаются его наручные часы
Цвет смерти - синий
Хочу все знать

Цвет смерти - синий

Сенсационное открытие удалось сделать ученым из Великобритании.
Почему мы стареем?
Хочу все знать

Почему мы стареем?

Седые волосы, потеря памяти, морщины и хрупкие кости — рано или поздно каждый из нас станет старым.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Преимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?Геологи подтвердили, что древняя Земля могла быть покрыта океаномПридуман способ достижения скорости светаПриморские геоглифы до сих пор не разгаданыНовая элементарная частица может оказаться «атомом» темной материиОблачные дорожки над морем Лабрадор


Свежие Статьи
Изготовлен «супермагнит», способный удержать энергию Солнца

Изготовлен «супермагнит», способный удержать энергию Солнца

Популярные блокировщики рекламы уличили в сборе личных данных

Популярные блокировщики рекламы уличили в сборе личных данных

Сидеть на корточках полезно для здоровья

Сидеть на корточках полезно для здоровья

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+