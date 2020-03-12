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Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно не только мыть руки, но и сушить их

В понедельник, 9 марта, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесос заявил, что угроза пандемии нового коронавируса становится реальной, так как вирус проник уже в 100 стран. Главы некоторых государств вводят 14-дневный карантин для тех, кто недавно вернулся из Италии, Южной Кореи и Ирана. Ранее эксперты ВОЗ опубликовали рекомендации о том, что делать чтобы не заболеть CoVID-2019, а меры предосторожности включают соблюдение правил личной гигиены. Так, мытье рук чистой водой с мылом считается эффективным – результаты исследования 2011 года показали, что мытье с мылом значительно уменьшает присутствие микробов (вирусов и бактерий) на руках. А вот тщательная сушка рук часто упускается из виду.


Как правильно сушить руки?

Если вы думали, что правильно сушить руки очень легко, вынуждены вас разочаровать. Дело в том, что способ, которым вы сушите руки также имеет значение при распространении болезнетворных микроорганизмов. В первую очередь это относится к сотрудникам больниц и хирургическим кабинетам врачей. Как пишут авторы метаанализа, опубликованного в журнале Journal of Infection Prevention, исследователи рассмотрели важность сушки рук, а также последствия плохо высушенных рук для пациентов и медицинских работников. Полученные результаты показали, что сушилки для рук с горячим воздухом и тканевые рулонные полотенца – проблематичный способ сушки рук – особенно в больнице.

Необходимо отметить, что исследователи рассматривали в основном влияние сушки рук на бактерии, а не вирусы. Но то, что они обнаружили также актуально при рассмотрении возможной передачи и распространения коронавируса в больницах и хирургических отделениях, особенно учитывая рекомендации ВОЗ относительно частого мытья рук.

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно не только мыть руки, но и сушить их

Сушка рук правильно удаляет значительное количество микроорганизмов после мытья рук

Одноразовые бумажные полотенца — самый гигиеничный способ сушки рук. В больницах не рекомендуется сушить руки теплым воздухом по гигиеническим соображениям. Некоторые типы сушилок для рук могут увеличить рассеивание частиц и микроорганизмов в воздухе, загрязняя окружающую среду. Однако тканевые рулонные полотенца сложно назвать полностью безопасными, поскольку они становятся полотенцем общего пользования, когда рулон подходит к концу – и могут быть источником передачи патогена в чистые руки.

Обзор исследований также показал, что наиболее подходящие методы сушки рук в клинических условиях – например, в больнице – отличаются от тех, которые рекомендованы для общественных туалетов. Это связано с более высоким риском заражения и перекрестной инфекции в больницах. Поэтому, хотя важно правильно вытирать руки, где бы вы ни находились, бумажные полотенца всегда являются предпочтительным вариантом, если вы находитесь в больнице в качестве пациента, посетителя или сотрудника.

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно не только мыть руки, но и сушить их

Бумажные полотенца все-таки наиболее предпочтительный вариант сушки рук

В рамках обзора ученые также рассмотрели государственную политику Великобритании в области сушки рук и обнаружили, что одноразовые бумажные полотенца признаны самым быстрым и эффективным способом удаления остаточной влаги, которая может способствовать передаче микроорганизмов. Это полезно знать, учитывая нынешние опасения по поводу распространения коронавируса. В этом смысле исследование служит своевременным напоминанием о том, что правильная и эффективная сушка рук является неотъемлемой частью гигиены, независимо от того, находитесь ли вы в больнице, в операционной врача или просто в офисе.

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно не только мыть руки, но и сушить их

Сотрудники медицинских учреждений должны внимательно следить не только за мытьем, но и за сушкой рук

12 март 2020 /
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