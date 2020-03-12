Правда ли, что при ЭКО рождается больше мальчиков, чем девочек?

Правда ли, что после проведения процедуры ЭКО рождается больше мальчиков, чем девочек? Задавшись этим вопросом, исследователи из Университета Нового Южного Уэльса решили провести ряд экспериментов, которые бы помогли выявить соотношение рожденных детей мужского пола по отношению к женскому. Результаты исследований способны удивить даже самого заядлого скептика: некоторые виды вспомогательных репродуктивных технологий, используемых для лечения бесплодия, действительно приводят к рождению большего числа детей мужского пола, чем женского.

Как проведение ЭКО влияет на пол ребенка?

Как известно, при естественном зачатии планирование пола будущего ребенка может оказаться абсолютно бесполезным занятием. Для того, чтобы перехитрить природу, западные родители часто обращаются в клиники, практикующие определение пола “по социальным показаниям”. В РФ, где можно лишь узнать пол уже подсаженного эмбриона, выбор пола ребенка является уголовно наказуемым занятием. Столь строгое ограничение действует для того, чтобы предотвратить развитие дискриминации по половому признаку, ведь часто случается так, что родители предпочитают иметь младенца лишь какого-то определенного пола.

Вообще, экстракорпоральное оплодотворение — неоднозначная технология, о пользе и вреде которой до сих пор ведутся споры даже в научной среде. Специалисты по планированию семьи часто предупреждают своих пациенток, лишившихся надежды завести ребенка самостоятельно, о возможных негативных последствиях проведения процедуры, однако очереди к докторам от этого не становятся меньше. Вместе с тем, у скандально известной методики появилось и положительное качество: желание будущей матери родить ребенка мужского пола часто сбывается именно после проведения ЭКО. К такому выводу пришла исследовательская группа, которая изучила эффекты двух различных видов процедуры экстракорпорального оплодотворения: ЭКО и ИКСИ, при котором сперматозоиды донора вводятся непосредственно в яйцеклетку.

ИКСИ — один из методов искусственного оплодотворения, при котором игла со сперматозоидом вводится непосредственно в яйцеклетку

Анализ соотношения полов показал, что доля младенцев мужского пола, рожденных в результате проведения ЭКО, составляет 56,1%. В то же время, вероятность рождения мальчика при ИКСИ несколько меньше и составляет 50%, утверждает портал sciencealert.com.

Хотя в ряде стран мира законодательство запрещает выбирать пол плода во время проведения ЭКО, результаты исследования доказывают, что выбор определенной процедуры искусственного оплодотворения действительно может влиять на пол еще неродившегося ребенка. Так как на индивидуальном уровне получается, что выбор подходящей методики проведения ЭКО или ИКСИ выбирают не пациенты, а специалисты клиники, оказывающей медицинские услуги, результаты исследования не должны использоваться в качестве фактического инструмента для выбора пола.

Соавтор исследования, профессор Майкл Чэпмен из Школы здоровья женщин и детей, отметил также, что с учетом того, что только 3,5 процента детей рождаются с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, социальное воздействие результатов исследования будет незначительным. Кроме того, проведенное исследование дает толчок для дальнейшего изучения глубинных причин, определяющих выживание эмбрионов разных полов во время беременности.

ЭКО-мальчиков рождается больше, чем девочек