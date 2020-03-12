Краткий экскурс: как ученые разбираются в эрах планеты?

Кайнозой, мезозой, палеозой.. .Как только сами ученые не путаются в эрах нашей планеты? За свои 4,6 миллиарда лет существования, земля прошла через огромное количество изменений, частицы которых сохранились в древних слоях земной поверхности. Для того, чтобы классифицировать временные отрезки истории нашей планеты, специалисты разработали особую систему, которая разбивает геологическое время на несколько единиц, каждая из которых характеризуется своими уникальными флорой и фауной, климат ом и другими важными характеристиками, сообщает портал livescience.com. Для того, чтобы вам было проще разобраться в нюансах основных периодов истории Земли, Hi-News подготовил вам краткий экскурс по хронологии планеты.

Чем отличается кайнозой от мезозоя?

Окаменелости считаются самым удобным инструментом для исследования геологического периода планеты по нескольким причинам. Из-за того, что жизнь, вероятно, находилась на планете около 90% земного существования, история Земли параллельна истории живых организмов. Помимо этого, ископаемые также полезны при анализе экологических изменений, которые как ничто другое отражают основные события в истории планеты.

Одним из важных моментов в истории Земли был переход от мезозойской эры к кайнозою около 65 миллионов лет назад. Самым знаменательным событием этого периода стало падение гигантского астероида, который в конечном итоге убил царствовавших на протяжении многих миллионов лет динозавров. Последствия всего лишь одного дня серьезно повлияли на эволюцию жизни на планете, открыв возможности для наступления новой эпохи — Голоцена, который стал настоящим золотым веком для млекопитающих и цветущих растений.

Для того, чтобы оценить разницу между мезозоем и кайнозоем, ученые чаще всего используют для анализа особый слой породы, помогающий исследователям оценить ее возраст. Так, необычно высокие уровни иридия, присутствовавшие в земной коре в мезозойскую эру, чаще всего свидетельствуют о периоде, отделявшем мезозой от кайнозоя.

Последние достижения в геохронологии, или датировке горных пород, позволяют геологам измерять радиоактивный распад и с высокой долей вероятности вычислять точные возрасты геологических событий. Для того, чтобы осуществить точное вычисление возраста горных пород, ученым приходится сравнивать пропорции определенных изотопов, способных рассказать об эпохе, в которую они образовались.

Так, анализ изотопов может поведать, что во время ранних периодов архейской эры шло активное образование планеты в том виде, в котором мы ее знаем: над Землей нависала плотная и полная углекислого газа атмосфера, а пока еще безжизненные океаны держались на поверхности юной планеты отдельными бассейнами. Спустя несколько миллионов лет после бурной эволюции, когда у Земли уже сформировалось твердое ядро, на третьей планете начали появляться первые микроорганизмы, постепенно наполнившие атмосферу кислородом. О бурной молодости нашей планеты говорят именно останки древних бактерий, впервые обнаруженные в австралийских окаменелостях.

По прошествии архейской эры, ее сменил так называемый птерозой, ознаменовавшийся появлением первых многоклеточных организмов, имеющих ядро и способных к половому размножению. Третьей же геологической эрой Земли стал палеозой, чей уникальный теплый климат способствовал росту гигантских папоротников и хвощей, останки которых мы до сих пор используем в виде топлива — например, в виде ископаемого угля.

Несмотря на то, что наиболее активный период для развития жизни прошел еще около 250 миллионов лет назад, наша эпоха, входящая в кайнозойскую, тоже может быть по-своему уникальна, и в этот раз — благодаря человеку. Так, многие ученые утверждают, что активное влияние человека на планету заслуживает провозглашения новой эпохи — антропоцена, с формулировкой которой согласен далеко не весь ученый мир. Согласно мнению некоторых ученых умов, капиталоценоз может более точно передать те социальные системы, которые оказали огромное влияние на планету со времен промышленной революции.

Наша земля пережила уже 5 различных эр, каждая из которых полностью видоизменяла планету