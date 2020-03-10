» » Учёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакцины

Учёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакцины

Учёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакцины

Учёные в Британии ищут добровольцев для заражения коронавирусом, чтобы помочь найти вакцину от опасного заболевания, сообщает Daily Mail.

Эксперимент проводит Hvivo, компания, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона. 24 участникам заплатят по 4500 долларов, им введут менее опасные штаммы вируса — 0C43 и 229E — и поместят в двухнедельный карантин.

Врачи будут внимательно следить за их состоянием и диетой, вероятно, у подопытных проявятся лёгкие респираторные симптомы, куда менее опасные, чем от CoViD-2019. Наиболее эффективные из протестированных вакцин и лекарств будут вводить реальным заболевшим. Учёные ожидают, что новая разработка поможет в борьбе с эпидемией и остановит мировую панику.

10 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV
Космос и Нло

Вопрос науки. Коронавирус 2019-nCoV

В России выявлены первые случаи заболевания китайским коронавирусом. ВОЗ признала вспышку коронавируса 2019-nCov «чрезвычайной ситуацией международного масштаба».
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Космос и Нло

Опубликованы первые снимки размножения коронавируса

Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса.
В ЕКА готовятся к возвращению человека на Луну
Космос и Нло

В ЕКА готовятся к возвращению человека на Луну

Учёные увидели на Марсе «голову слона»
Космос и Нло

Учёные увидели на Марсе «голову слона»

Камера космического аппарата NASA по получению изображений с высоким разрешением (HiRISE) запечатлела на поверхности Марса «голову слона». Как сообщает The Daily Mail, камера HiRISE на борту Mars
Учёные собираются отправить на Энцелад миссию для сбора образцов
Космос и Нло

Учёные собираются отправить на Энцелад миссию для сбора образцов

Исследователи рассматривают проект миссии, которая отправится к спутнику Сатурна Энцеладу, соберёт извергающиеся из спутника ледяные частицы и возвратит их на Землю в космической капсуле, после чего
Учёные ищут отважных первопроходцев для исследования Марса
Космос и Нло

Учёные ищут отважных первопроходцев для исследования Марса

Если вы думаете, что знаете, как лучше всего исследовать Красную планету, то скоро вам представиться возможность это доказать.Базирующаяся в Нидерландах некоммерческая организация Mars One, которая
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Преимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?Геологи подтвердили, что древняя Земля могла быть покрыта океаномПридуман способ достижения скорости светаПриморские геоглифы до сих пор не разгаданыНовая элементарная частица может оказаться «атомом» темной материиОблачные дорожки над морем Лабрадор


Свежие Статьи
Как смартфоны и соцсети убивают наше время

Как смартфоны и соцсети убивают наше время

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+