Учёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакцины
Учёные в Британии ищут добровольцев для заражения коронавирусом, чтобы помочь найти вакцину от опасного заболевания, сообщает Daily Mail.
Эксперимент проводит Hvivo, компания, которой принадлежит лаборатория инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле на востоке Лондона. 24 участникам заплатят по 4500 долларов, им введут менее опасные штаммы вируса — 0C43 и 229E — и поместят в двухнедельный карантин.
Врачи будут внимательно следить за их состоянием и диетой, вероятно, у подопытных проявятся лёгкие респираторные симптомы, куда менее опасные, чем от CoViD-2019. Наиболее эффективные из протестированных вакцин и лекарств будут вводить реальным заболевшим. Учёные ожидают, что новая разработка поможет в борьбе с эпидемией и остановит мировую панику.
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