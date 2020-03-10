» » Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис

Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис

Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис

Американские исследователи выяснили, откуда берутся клетки, которые запускают аллергическую реакцию на арахис. Оказалось, что у аллергиков в кишечнике живут узнающие арахисовые белки В-лимфоциты (B-клетки), которые и вырабатывают IgE — иммуноглобулин, напрямую связанный с аллергией. Они появились из других местных В-клеток, которые переключились с производства безопасных классов антител на IgE. Вариабельные участки этих антител оказались похожи у разных пациентов, что говорит о том, что белки арахиса распознаются сходным образом. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Immunology.

Аллергия на еду может иметь разные причины, но в большинстве случаев она связана с некорректной выработкой антител IgE, которые в норме предназначены для борьбы с паразитами вроде гельминтов. В комплексе с антигенами — кусочками белков гельминтов или например арахиса — они активируют тучные клетки и те в ответ мгновенно выбрасывают наружу запасы про-воспалительных молекул. Это служит сигналом к началу иммунного ответа, который при тяжелой форме аллергии может привести и к анафилактическому шоку. В норме IgE крайне малочисленны, но в крови аллергиков количество этих антител часто — не не обязательно — в несколько раз выше. Возможно, концентрация этих антител повышена и в местах встречи аллергенов и антител, но проверить это не всегда просто из-за короткой жизни IgE-продуцирующих клеток и сложностей с забором образцов.

Рамона Хо (Ramona Hoh) из Стенфордского университета и ее коллеги предположили, что в случае аллергии на еду встреча антител, тучных клеток и антигенов должна происходить где-то в желудочно-кишечном тракте. Чтобы это проверить, они использовали образцы биопсии желудка и двенадцатиперстной кишки 19 пациентов, страдающих аллергией на арахис. Они выяснили, что в образцах этих тканей количество клеток, производящих IgE, у аллергиков выше, чем у людей, у которых аллергии нет.

В-клетки с «неправильными» антителами могут накапливаться в ткани двумя путями. Первый подразумевает постоянное пополнение их числа извне, а второй — трансформацию уже живущих в ткани клеток, так что они переходят с производства одних иммуноглобулинов на другие. Чтобы определить какой из этих путей виноват в аллергии на арахис, исследователи нашли ближайших родственников клеток, которые синтезируют IgE в кишечнике. По результатам иммуносеквенирования ими оказались их соседи, кишечные В-клетки, специализирующиеся на выработке антител IgA. Это говорит о том, что в выработке IgE виноваты в основном не «мигранты», а перепрофилировавшиеся местные В-клетки.

Авторы статьи не только проанализировали репертуары В-клеток отдельных людей, но и сравнили их между пациентами. Формирование вариабельных участков иммуноглобулинов происходит у каждого человека независимо. У каждого свой уникальный набор антител, но часть их может быть похожа из-за конвергенции. Оказалось, что это справедливо и для антител, ответственных за узнавание белка арахиса Ara h2: похожие последовательности ДНК обнаружились у разных людей, причем как у аллергиков, так и у здоровых. При этом у здоровых эти последовательности участвовали только в «сборке» других классов антител. То есть для возникновения аллергии оказалось недостаточно «узнавать» белок арахиса. Клеткам для этого нужно переключиться с производства неаллергенных классов антител на IgE.

Пока в качестве спасения от аллергии на арахис предлагается использовать метод, аналогичный тем, что используются при ингаляционных аллергиях (например на пыльцу). Суть заключается в том, что пациент принимает аллерген долгое время в очень низких дозах, и иммунная система к нему привыкает. Тем не менее, первые испытания показали, что даже крошечные количества арахисового белка провоцируют сильную аллергическую реакцию, и такое лечение подходит не всем. В качестве альтернативы другие исследователи возлагают надежды на ингибиторы антител к арахисовым белкам. В данном случае они должны связываться с IgE, но не приводить к активации тучных клеток.

10 март 2020 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В человеческой крови нашли дышащие митохондрии
Космос и Нло

В человеческой крови нашли дышащие митохондрии

Французские биологи нашли в плазме крови неповрежденные молекулы митохондриальной ДНК в частицах размером с целые митохондрии
В Японии впервые пересадили ткани из стволовых клеток для лечения болезни сердца
Космос и Нло

В Японии впервые пересадили ткани из стволовых клеток для лечения болезни сердца

В течение трех лет врачи рассчитывают осуществить еще как минимум девять аналогичных операций
Нанокапсулы с химическим грузом проникли в ядро живой клетки
Космос и Нло

Нанокапсулы с химическим грузом проникли в ядро живой клетки

Биологи разработали и успешно испытали систему, транспортирующую нужные вещества в ядро клетки. Учёные планируют использовать подобные схемы для адресной доставки лекарств.
Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина
Космос и Нло

Ученые обнаружили неожиданную пользу холестерина

Ученые обнаружили рецептор, отвечающий за выработку инсулина. Оказалось, что для его активирования необходим холестерин. ...
Российские ученые будут выращивать в космосе клетки человека
Космос и Нло

Российские ученые будут выращивать в космосе клетки человека

Вирусы это живые существа
Космос и Нло

Вирусы это живые существа

Американские биологи показали, что вирусы являются не безжизненными случайными обрывками ДНК, ставишми "живыми" благодаря воле случая, а продуктом эволюции древних клеткообразных структур,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Преимущества и особенности заказа стройматериалов через интернет10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойствоВ чем преимущества работы с рекламным агентством?Геологи подтвердили, что древняя Земля могла быть покрыта океаномПридуман способ достижения скорости светаПриморские геоглифы до сих пор не разгаданыНовая элементарная частица может оказаться «атомом» темной материиОблачные дорожки над морем Лабрадор


Свежие Статьи
Как смартфоны и соцсети убивают наше время

Как смартфоны и соцсети убивают наше время

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в

Врачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+