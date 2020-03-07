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Cемиклассник дал имя новому марсоходу NASA

Cемиклассник дал имя новому марсоходу NASA

Пятый марсоход NASA, который агентство планирует отправить на Марс в этом году, получил официальное имя – Perseverance ("Настойчивость"). Его придумал американский семиклассник Алекс Мейтер, сочинение которого выиграло конкурс NASA. Об этом руководство агентства рассказало на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

В августе прошлого года стало известно, что имя пятому марсоходу NASA, который планируют запустить на Красную планету летом 2020 года, выберет победитель конкурс сочинений на тему изучения Марса. В первом этапе конкурса в общей сложности участвовали свыше 28 тыс. младших, средних и старших школьников.

В середине января эксперты NASA подвели итоги первого этапа конкурса и опубликовали список из 155 полуфиналистов, в середине месяца ученые огласили список из девяти финалистов конкурса. Все имена, попавшие в шорт-лист, были связаны с положительными качествами человека: стойкостью (Endurance), храбростью (Courage), выносливостью (Fortitude), гениальностью (Ingenuity), твердостью воли (Tenacity), потенциалом (Promise), настойчивостью (Perseverance), предвидением (Vision) и ясностью ума (Clarity).

5 марта заместитель руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен объявил имя победителя конкурса. Им стал семиклассник из Вирджинии Алекс Мейтер, который предложил назвать марсоход Perseverance ("Настойчивость"). Также Алекса пригласили на церемонию запуска ровера с космодрома на мысе Канаверал в июле этого года.

"Этот марсоход станет первым аппаратом, что соберет с Марса образцы, которые затем попадут на Землю. Подобных успехов в науке и изучении Солнечной системы нельзя достичь без двух важных вещей – любопытства и настойчивости", – отметил Цурбухен.



Поиски марсианской жизни

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Он станет своеобразным наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, который неофициальное назвали "Марс-2020", планируют вывести в космос в середине лета 2020 года. Он должен будет сесть в кратере Езеро на экваторе Красной планеты в феврале 2021 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA будет полным наследником Curiosity. Это заметно ускорило и удешевило сборку ровера (его стоимость агентство оценивает в $2,46 млрд). Главной задачей "Марса-2020" будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого "Марс-2020" будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф" на борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которую планируют отправить к Красной планете не раньше 2026 года.

07 март 2020 /
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