Стоит ли арендовать юридический адрес

Аренда юридического адреса - отличная альтернатива регистрации вашего бизнеса по домашнему адресу. Очень часто бывает, что последнее решение не приветствуется клиентами, поэтому стоит взглянуть на другие возможности, предлагаемые рынком. Дополнительная информация доступна на сайте www.stolica.legal

Вы можете получить не только привлекательный адрес в современном здании, но и ряд других преимуществ. Рассмотрим их более детально.

1. Престижный адрес, который сделает вашу компанию заслуживающей доверие в глазах клиентов. Имидж компании состоит из множества факторов, таких как: предложение компании, визуальная идентификация и адрес регистрации (юридический адрес). Этот последний аспект уже не так недостижим, как это было несколько лет назад, благодаря возможностям, которые предоставляет арендованный юридический адрес.

Как мы уже упоминали, потенциальные клиенты могут негативно отреагировать на регистрацию вашей компании по домашнему адресу. Эта практика сразу же вызывает ассоциации с неопытной компанией, которая только начинает делать свои первые шаги. Адрес делового центра в хорошем районе города, несомненно, создаст более привлекательный имидж вашей компании, и вы начнете восприниматься как надежный деловой партнер. Если офис находится в одном из зданий в деловом районе, это создаст впечатление, что ваша компания динамично развивается, и с ней стоит сотрудничать.

2. Наличие дополнительных услуг. При аренде юридического адреса вы также получите профессиональную корреспондентскую службу. Несвоевременное получение писем и уведомлений из контролирующих органов может иметь неприятные правовые последствия. Большинство компаний, предоставляющих юрадреса, гарантирует вам получение корреспонденции. Вам больше не придется беспокоиться о том, сможете ли вы забрать заказное письмо, находясь в отпуске или в командировке.

3. Опытный персонал. Арендуя юридический адрес, вы можете рассчитывать на надежных сотрудников, которые будут работать в вашем офисе в рабочее время, а иногда и дольше. Благодаря этому вы забудете о пропущенной корреспонденции или о выездной проверке, которая может быть инициирована налоговыми или банковскими учреждениями. Обслуживание клиентов в соответствии с самыми высокими стандартами является одной из базовых ценностей компаний, предоставляющих юридические адреса.

4. Коворкинг, который снижает затраты и обеспечивает комфорт работы. Некоторые компании предлагают услуги аренды рабочих мест (коворкинг). Эта услуга дает возможность при необходимости посещать оборудованный офис.