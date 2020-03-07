Могут ли домашние животные заразиться коронавирусом?

Коронавирус — инфекция, которая чаще всего передается воздушно-капельным путем по аналогии с вирусами ОРВИ и гриппа. Поражая нижние дыхательные пути, вирус ведет к возникновению тяжелой формы пневмонии, вакцины от которой на сегодняшний день еще не существует. Известно, что жертвами заболевания чаще всего становятся пожилые люди и взрослые с ослабленным иммунитетом, однако прецендент, описанный в интернет-журнале livescience.com, демонстрирует, что коронавирус может поражать и животных. Случай, произошедший с собакой, у чьей хозяйки было диагностировано наличие в организме вируса COVID-19, показывает, что домашние питомцы также могут становиться носителями неприятного заболевания.

Коронавирус и животные

Впервые сообщения о том, что животное стало жертвой коронавирусной инфекции, появились в Гонконге, где обитающий в одном помещении со своей хозяйкой померанский шпиц, показал наличие у него в организме “слабо позитивного” результата на коронавирус. Результаты тестирования были опубликованы Департаментом сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга 28 февраля, однако тогда ученые еще не могли определить, действительно ли животное было заражено или же оно просто подхватило следы вируса с загрязненной поверхности.

Собака была взята под карантин и обследована экспертами из Университета Гонконга и Всемирной Организации Здравоохранения животных, которые единодушно согласились в том, что у животного действительно имелся низкий уровень инфекции. Однако может ли этот результат говорить о том, что владельцам домашних животных следует ограничить прогулки своих домашних любимцев? К счастью для всех любителей домашних животных, эксперты утверждают, что опасения в данном случае являются абсолютно напрасными.

Несмотря на то, что померанский шпиц из Гонконга показал положительный результат на коронавирус, нет никаких доказательств того, что домашние животные могут распространять инфекцию. Родственность коронавирусной инфекции с острым респираторным синдромом (ТОРС), поразившего в 2003 году едва ли не половину планеты, демонстрирует, что животные, по сравнению с человеком, не способны передавать вирус воздушно-капельным путем. Хотя во время эпидемии ТОРС были выявлены несколько домашних животных с положительным результатом на наличие вирусной инфекции, ни один питомец не заболел и не проявил никаких симптомов заболевания.

Таким образом, шансы человека заразиться коронавирусом от своего любящего прогулки питомца стремятся к нулю даже в том случае, если животное уже является носителем инфекции. Как бы то ни было, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендует, чтобы люди, заболевшие COVID-19, имели кого-то еще, кто мог бы навещать и ухаживать за их животными-компаньонами в то время, пока они больны и находятся на лечении в медицинском учреждении. Кроме того, рекомендуется соблюдать и правила элементарной гигиены, моя руки после каждого взаимодействия с домашним или уличным животным. На всякий случай.

Могут ли домашние животные заразиться коронавирусом?