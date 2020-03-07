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Почему женщины жалуются на боли чаще, чем мужчины?

Ученые уже давно заметили, что женщины жалуются на не связанные с травмами боли гораздо чаще, чем мужчины. Например, многие пациентки больниц часто просят помощи при мигрени и мышечно-скелетной боли, причем некоторые обезболивающие средства только усугубляют их состояние. До сих пор исследователи не могли точно сказать, с чем именно связана большая подверженность женщин к боли, но недавно эта загадка была раскрыта. Американские ученые выяснили, что ощущения боли у женщин провоцируются гормонами, которые играют большую роль в производстве грудного молока. Это открытие поможет ученым создать новые типы лекарств от болевых синдромов у женщин.

О том, как ученые разгадали тайну частых болей у женщин, было рассказано в научном журнале Science Translational Medicine. В ходе научной работы исследователи используя самцов и самок мышей занимались поиском различий в клетках и нервах, которые предназначены для передачи сигналов о боли в мозг. Оказалось, что активность проводящих болевые импульсы нейронов усиливается из-за нейрогормона, известного как пролактин. По словам ученых, именно благодаря ему у женщин образуется грудное молоко.


Почему женщины страдают от боли?

В ходе наблюдений исследователи заметили, что при определенных условиях концентрация пролактина значительно усиливается. Например, это происходит в последние месяцы беременности и после родов, так как ребенку необходимо грудное молоко. Также концентрация гормона при стрессе, а иногда провоцировать излишнюю выработку могут употребление алкоголя, усталость и всевозможные нарушения сна. Примечательно, что количество пролактина также может увеличиться из-за приема обезболивающих с содержанием опиоидов. Следовательно, такие лекарства могут только ухудшить состояние пациенток.

Обезболивающие средства для женщин

По словам авторов исследования, новое открытие позволит им создать более эффективные обезболивающие средства, предназначенные специально для женщин. Ученым уже известны вещества, которые способны значительно ограничить высвобождение пролактина и при этом не вызывают привыкания. Возможно, именно они в совокупности с другими веществами подобного рода и войдут в состав новых лекарственных средств.

Почему женщины жалуются на боли чаще, чем мужчины?

Женщины больше подвержены боли из-за гормона пролактина

Однако, перед созданием таких лекарств, ученым стоит провести больше исследований. Ведь есть вероятность того, что ограниченное высвобождение пролактина может привести к возникновению других проблем со здоровьем. Как минимум, такие лекарства необходимо проверить в лабораторных условиях, так что выхода новых обезболивающих средств в ближайшее время ждать не стоит.


Как избавиться от боли?

Некоторым женщинам с частыми болевыми синдромами лекарства могут и не понадобиться. Исходя из результатов исследования получается, что обезопасить себя от лишней боли можно, отказавшись от алкоголя и приведя в норму ночной сон. К тому же, женщинам и не только, стоит избегать стрессовых ситуаций. А для избавления от стресса, кстати, можно чаще гуляя на свежем воздухе.

Почему женщины жалуются на боли чаще, чем мужчины?

Женщины чаще мужчин жалуются на боли

07 март 2020 /
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