Улыбающийся паук

Всё еще побаиваетесь пауков? Посмотрите на фото : это гавайский паук Theridion grallator, и он «улыбается» вам довольно-таки дружелюбно. Вид T. grallator — эндемик Гавайского архипелага, обитает в тропических лесах четырех островов (Оаху, Молокаи, Мауи и Гавайи). Видовое название этот паук получил вовсе не за необычный узор на брюшке, как можно было бы предположить, а за длинные ноги: латинское grallator означает «ходули». А вот жители Гавайев дали ему меткое имя nananana makaki‘i, которое переводится с гавайского языка «паук с узором в виде лица». В англоязычном мире этих пауков прозвали happy face spiders. Но всегда ли они выглядит такими счастливыми?

На самом деле нет — этому виду присущ полиморфизм окраски: известно более 20 морф T. grallator, существенно отличающихся рисунком на брюшке — заднем отделе тела — и карапаксе — панцире, покрывающем головогрудь (передний отдел тела).

Полиморфизм окраски T. grallator. На фото представлено 11 морф. Найдете их все? Морфы выделяют по наличию разных элементов узора (полос, пятен, колец), их цветам (черный, белый, красный) и расположению (на центральной оси тела или по бокам, в передней или задней части брюшка). Пауков с желтым брюшком и с черными пятнами выделяют в основную морфу yellow (желтый). фото из статьи G. S. Oxford, R. G. Gillespie, 2001. Portraits of evolution: studies of coloration in hawaiian spiders

Основной тон окраски у всех особей — полупрозрачный желтый. Самая распространенная морфа — желтая с черными пятнами (до 70% в каждой популяции). Остальные — с красными, оранжевыми и белыми пятнами и полосами самой разной формы и длины. Иногда они складываются в узоры, напоминающие лицо, — как у нашего героя с главного фото , который представляет морфу red front (красный в передней части брюшка). Но далеко не всегда у этой морфы «улыбка» такая милая. Иногда она выглядит довольно кровожадно. А в узорах на брюшке других морф и вовсе сложно «заподозрить» лицо.

«Улыбка» happy face spider может быть не такой уж и счастливой, а вполне зловещей. фото © Marlin Harms с сайта flickr.com

Жизнь «пауков со счастливым лицом» начинается вполне безоблачно: самка не только бдительно охраняет от хищников и паразитов кладку с яйцами (как на главном фото ), но также защищает и кормит уже вылупившихся паучат. Когда маленькие пауки выходят из яиц, нельзя однозначно сказать, какая у них будет окраска: все «новорожденные» — однотонно желтые. Им потребуется время (10–100 дней), чтобы «взрослый» рисунок на брюшке окончательно сформировался. При этом длительность развития окраски прямо пропорциональна количеству красного цвета в итоговом варианте. Предполагают также, что черный пигмент может быть предшественником красного — черные узоры у молодых паучат часто становятся красными в более зрелом возрасте.

Интересно, что механизм наследования окраски брюшка может отличаться на соседних островах. Например, на острове Мауи среди самцов и самок с одинаковой частотой распространены четыре морфы: red front (брюшко с красной улыбкой), red ring (с красным кольцом), yellow (с черными пятнами) и red blob (с красной каплей). А на соседнем острове Гавайи морфы red front и red ring встречаются только среди самцов, а морфы yellow и red blob — исключительно среди самок. Исследователи предполагают, что на Мауи наследование узора брюшка T. grallator определяется несколькими аллельными вариантами одного гена, а на острове Гавайи в передаче этого признака участвует пара генов, расположенных в разных локусах. Один ген отвечает за желтое брюшко у самок и красную «улыбку» у самцов, другой — за красную каплю у самок и красное кольцо у самцов.

Слева направо: морфы yellow, red blob, red front, red ring. фото из статьи G. S. Oxford, R. G. Gillespie, 2001. Portraits of evolution: studies of coloration in hawaiian spiders

Интересно, что основной тон окраски T. grallator определяется пищей, которую паук ел! Мы помним, что «по умолчанию» он желтый, но в зависимости от вида насекомых-жертв окраска меняется с прозрачно-желтой на оранжевую (от дрозофил), зеленую (от цикад) или даже шоколадно-коричневую (от взрослых молей). При этом изменение цвета брюшка сохраняется некоторое время (до 6 дней) после трапезы.

Возникает закономерный вопрос — помогает ли в жизни «пауку со счастливым лицом» его довольная (или недовольная) улыбка? Ученые предполагают, что она может отпугивать его естественных врагов — птиц. Однако пауки T. grallator весьма скромного размера (длина тела взрослой особи — около 5 мм) и ведут вечерний и ночной образ жизни в глубинах тропического леса. Днем они практически замирают, прижавшись к нижней стороне крупных листьев тропических растений (в основном, Broussaisia arguta из семейства камнеломковых).

Размер тела взрослых пауков T. grallator (без учета длинных ног) не превышает 5 мм. фото © Karl Magnacca с сайта flickr.com

Маловероятно, что такие скрытные крохи представляют значительный интерес для хищников. Поэтому вполне возможно, что полиморфизм их окраски не имеет никакого адаптивного значения. Основной же тон их окраски — полупрозрачно-желтый — делает пауков практически незаметными в тени на фоне листьев.

Основной тон окраски паука — полупрозрачно-желтый, что делает его малозаметным на нижней стороне листьев. Это паук морфы yellow, но черные пятна тоже сложились в улыбку. фото © Karl Magnacca с сайта flickr.com

фото с сайта web.archive.org.

Ира Демина