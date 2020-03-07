Особенности сдачи кабеля в металлолом

Цветные металлы являются наиболее выгодными позициями по сдаче лома. Значимым источником этих металлов являются провода и кабели, которые чаще всего выполнены из меди или алюминия. Например, провод, который является наиболее распространённым в настоящее время, имеет проводящие жилы, сделанные из электротехнической меди, что выгодно отличается от других источников цветметалла, с низким содержанием примесей.

Кабели в настоящее время принимают практически все пункты, но цены значительно разнятся, в зависимости от процента металлов в сырье.

Чтобы обеспечить самую высокую цену на лом, вы должны сначала узнать про компании, которые покупают лом кабеля, и сравнить их расценки. Тщательно решите вопрос выбора пункта приёма. Порой вывоз металлолома будет более выгодным, чем ваша самостоятельная доставка в пункт. Далее рекомендуется запастись как можно большим количеством сырья: чем больше поставленный лот, тем выше цены. Перед доставкой очистите провода.

Если вы захотите сдать кабель в металлолом, вы должны очистить его - единственный способ получить высокий доход. разум еется, можно сдать и провода в оплётке, но заработанная сумма будет меньше.

Главными методами очистки кабеля являются:

Механический. Это трудоёмкий процесс и достаточно долгий, чтобы ускорить его можно купить специальные инструменты для зачистки. Термическая обработка - это очень редкий вариант, поскольку сгоревший цветной металл теряет свою ценность и процесс не отвечает экологическим стандартам. Не следует сжигать тонкожильный лом, ведь металл также может сгореть с оплеткой.

Самые современные методы очистки используются крупными компаниями и производятся с использованием специализированного оборудования. Например, вы можете купить специальный стриппер для этих целей. Это хороший и экологически безопасный способ. Некоторые виды зачистных оплёток, такие как ПВХ, также могут быть отправлены на переработку.

Специальный пункт принимает кабели на выгодных условиях, как от крупных компаний, так и от физических лиц. Они принимают лом быстро и по дорогой стоимости, поскольку ценят время и энергию своих клиентов.