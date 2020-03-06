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Сила трения на дороге

Сила трения на дороге

Сила трения на дороге. В этой части мы разберёмся, как сила трения работает при взаимодействии автомобиля и дорожного покрытия. В чём сила трения помогает, а в чём мешает вождению. И может ли сила трения спасти жизнь.

06 март 2020 /
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