Аэротакси-автожир совершило первый полет
Немецкая компания Fraundorfer Aeronautics ведет разработку автожира, предназначенного для работы в качестве аэротакси (автожир — это винтокрылый летательный аппарат, который для создания подъемной силы использует несущий винт, свободновращающийся в режиме авторотации). Машина называется Tensor 600X и имеет крыло, которое создает дополнительную подъемную силу. Крейсерская скорость Tensor 600X — 200 километров в час, дальность полета — 600 километров.
Недавно Tensor 600X совершил первый полет; как пишет издание Cockpit, он продлился час. Как сообщается, в ходе данного полета машина сумела разогнаться до 130 км/ч и подняться на высоту 500 метров. Помимо данного полета, в рамках испытаний аппарат выполнял ряд взлетов и посадок.
Как указывается, испытывавшийся Tensor 600X был оборудован бензиновым двигателем Rotax 915S. При этом разработчики предполагают, что аппарат также может быть оснащен электромотором, питающимся от батареи или топливной ячейки.
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