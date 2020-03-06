Аэротакси-автожир совершило первый полет

Немецкая компания Fraundorfer Aeronautics ведет разработку автожира, предназначенного для работы в качестве аэротакси (автожир — это винтокрылый летательный аппарат, который для создания подъемной силы использует несущий винт, свободновращающийся в режиме авторотации). Машина называется Tensor 600X и имеет крыло, которое создает дополнительную подъемную силу. Крейсерская скорость Tensor 600X — 200 километров в час, дальность полета — 600 километров.

Недавно Tensor 600X совершил первый полет; как пишет издание Cockpit, он продлился час. Как сообщается, в ходе данного полета машина сумела разогнаться до 130 км/ч и подняться на высоту 500 метров. Помимо данного полета, в рамках испытаний аппарат выполнял ряд взлетов и посадок.

Как указывается, испытывавшийся Tensor 600X был оборудован бензиновым двигателем Rotax 915S. При этом разработчики предполагают, что аппарат также может быть оснащен электромотором, питающимся от батареи или топливной ячейки.