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Аэротакси-автожир совершило первый полет

Аэротакси-автожир совершило первый полет

Немецкая компания Fraundorfer Aeronautics ведет разработку автожира, предназначенного для работы в качестве аэротакси (автожир — это винтокрылый летательный аппарат, который для создания подъемной силы использует несущий винт, свободновращающийся в режиме авторотации). Машина называется Tensor 600X и имеет крыло, которое создает дополнительную подъемную силу. Крейсерская скорость Tensor 600X — 200 километров в час, дальность полета — 600 километров.

Недавно Tensor 600X совершил первый полет; как пишет издание Cockpit, он продлился час. Как сообщается, в ходе данного полета машина сумела разогнаться до 130 км/ч и подняться на высоту 500 метров. Помимо данного полета, в рамках испытаний аппарат выполнял ряд взлетов и посадок.

Как указывается, испытывавшийся Tensor 600X был оборудован бензиновым двигателем Rotax 915S. При этом разработчики предполагают, что аппарат также может быть оснащен электромотором, питающимся от батареи или топливной ячейки.

06 март 2020 /
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