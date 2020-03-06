Tesla незаметно начала продавать Model 3 со старыми чипами из-за коронавируса

Несмотря на удобство обновлений Tesla и продвинутые возможности этих автомобилей, связанные с подключениям к Сети, у многих автовладельцев вызывает беспокойство тот факт, что производитель по сути имеет удаленный доступ к их машинам. В случае с обычным автомобилем, даже если функции имеют отношение к программному обеспечению, техническому специалисту или механику потребуется физический доступ к автомобилю — Tesla же достаточно сделать все «по воздуху». Так, месяц назад компания удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиля (правда, как только владелец поднял бучу в интернете, все вернула). Теперь же под удар попали владельцы Model 3.

Проблемы Tesla Model 3

Tesla незаметно для всех начала продавать Model 3 со старой версией микросхемы контроллера в Китае, пишет Nikkei. Компания, конечно же, не предупредила новых покупателей о том, что в их машинах стоит старый чип: это стало известно только после того, как владельцы заметили, что номер детали, напечатанный на наклейках, прикрепленных к блоку управления внутри автомобиля, не соответствовал информационному листу Model 3. Проблема не была бы такой серьезной, вот только новый чип превосходит по скорости старый в 21 раз!

Покупатели были уверены, что приобретают автомобили с новейшим оборудованием, а по факту получали устаревшую модель. Почему так получилось? Из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных вспышкой коронавируса. Tesla была вынуждена временно закрыть свою новую фабрику в Шанхае 29 января на десять дней.

Номер детали в документах и на автомобиле не соответствует

«Мы глубоко сожалеем о путанице, которую мы вызвали у некоторых владельцев Tesla», — говорится в заявлении компании в китайской социальной сети Weibo. Кроме того, она якобы не вводила никого в заблуждение, и замена чипа «почти не имела значения» для водителя или безопасности автомобиля. Тем не менее Tesla заявила, предоставит бесплатные обновления оборудования для клиентов, как только производство возобновит работу.

Проблема могла быть исчерпана, только здесь в дискуссию вступил Илон Маск со своим Твиттером. Он написал, что клиенты, которые пожаловались, не заказали опцию полного автопилота (FSD).

[media=https://twitter.com/elonmusk/status/1235268457676988417?ref_src=twsrc^tfw]

Возможно, они не знали, что компьютер автомобиля обновляется бесплатно, если опция FSD заказана даже после момента доставки.

Только вот функция полного автопилота (она же FSD) стоит дополнительно 7 000 долларов к цене Model 3. И это утверждение противоречит первоначальному заявлению Tesla, которая пообещала модернизировать чип для всех покупателей, которых это касается, бесплатно, а не только для тех, кто заказал свои машины с FSD. На это обратили внимание в Business Insider, и Tesla после этого отказалась от комментариев по данному вопросу.

Илон Маск переедет в Китай

В начале прошлого года во время визита создателя Tesla и SpaceX в Китай местное правительство подарило предпринимателю китайскую «грин карту», которая позволяет Маску стать налоговым резидентом Поднебесной и вести бизнес в этой стране. Китай стал первым рынком, помимо США, где Tesla решила развернуть собственное производство. Илон Маск явно понимает весь потенциал китайского рынка и его рабочей силы — не зря большинство компаний, в том числе Apple, производят свои устройства именно там. Китай позволяет минимизировать издержки, в отличие от США.

И если правительство США продолжит свою агрессивную политику в отношении Илона Маска (сюда относится и разбирательство с комиссией по ценным бумагам, и пристальное внимание Трампа), он вполне может перебраться в Китай и перенести все производство в эту страну. Местное правительство с удовольствием примет инвестиции в таких размерах, а сам предприниматель сможет снизить затраты.

На фоне этого новост и об ограничениях Model 3 в Китае вызывают сильное удивление. А если бы никто из владельцев не обратил на это внимание? Tesla бы сама решила проблему «по воздуху»? Поделитесь, что думаете об этом в нашем Telegram-чате.

Tesla Model 3 — довольно популярный электромобиль в Китае