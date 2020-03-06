Зачем нужны беспилотные подводные лодки?

Военная техника стоит очень дорого и самыми ценными техническими средствами на данный момент считаются подводные лодки, которые есть в составе военно-морского флота многих стран. Их высокая стоимость обусловлена тем, что сложная конструкция позволяет им скрытно перемещаться практически в любую точку нашей планеты. При этом они могут оставаться под водой целыми месяцами и всегда быть готовыми к бою. Строительство одной подводной лодки может стоить миллиарды долларов, но это еще далеко не все расходы. Дело в том, что еще несколько миллиардов долларов необходимо для технической поддержки и обучения офицеров и моряков, которые будут пребывать внутри подводной лодки во время военных миссий.

Чтобы снизить стоимость военно-морской техники, недавно правительство Великобритании выделило 3,2 миллиона долларов на разработку нового вида подводных лодок. По данным технического издания New Atlas, он должен быть максимально вместительным и, самое главное, работать автономно. Считается, что благодаря автоматизации, необходимость в обучении офицеров и моряков полностью отпадет, потому что внутри подводных лодок их попросту не будет. Это хорошая новост ь, потому что их жизни будут в безопасности, а правительство сможет сэкономить на обучении морских военных.

Самый большой подводный беспилотник

Созданием сверхбольшого беспилотного подводного аппарата, которые также известны как XLUUV, займется компания MSubs Ltd. Она уже много лет разрабатывает подводные лодки для военных и научных целей, поэтому с новой задачей у нее вряд ли возникнут проблемы. Название будущей подводной лодки пока неизвестно, но данные о его примерных технических характеристиках и предназначении уже есть.

Длина подводного аппарата составит около 30 метров. По сравнению с атомными подводными лодками класса Astute, длина которых достигает 97 метров, новинка будет казаться ничтожно маленькой. Тем не менее, благодаря отсутствию экипажа, в ней найдется много места для перевозки больших грузов. Например, внутри незаметной подводной лодки можно будет транспортировать торпеды, мины и даже небольшие аппараты для изучения морских глубин и разведки территорий.

Откуда будет браться энергия для питания подводной лодки и компьютера, который будет ею управлять, пока не ясно. Ожидается, что дальность хода новинки составит около 5600 километров, для чего энергии батарей явно не хватит. Так что, возможно, лодка будет оснащена дополнительным источником питания. Но дальность хода, безусловно, впечатляет, и лодка отлично подойдет для тайн ой разведки далеко расположенных территорий. Сообщается, что она сможет самостоятельно выплывать из специальной базы и возвращаться обратно.

Внешний вид подводной лодки с беспилотным управлением может быть схож с дизайном другого погружного аппарата компании MSubs, который уже используется британскими войсками. Она известна как Mobile Under Sea Test Laboratory и, как можно понять из названия, используется в качестве подводной лаборатории.

Подводная лодка Mobile Under Sea Test Laboratory

Стоит отметить, что разрабатываемая подводная лодка не является единственной в своем роде. В 2017 году мы уже рассказывали про израильский аппарат HydroCamel II, которая оснащена роботизированной системой на основе нейронной сети. В целом она предназначения для охраны и разведки, но также может использоваться для поиска мест скопления полезных ископаемых. Подробнее об этой подводной лодке можно почитать в нашем специальном материале.

Подводные лодки, подобные этой, скоро станут автономными