Какие признаки свидетельствуют о начале шестого массового вымирания дикой природы?

Если ситуация на нашей планете сегодня не кажется вам несколько пугающей, то самое время изменить свою точку зрения. В прошлом году увидело свет сразу несколько научных статей, посвященных шестому массовому вымиранию дикой природы, о чем мы вам рассказывали. Недавно исследователи опубликовали работу в журнале Scientific Reports, в которой привели убедительные доказательства того, что массовое вымирание уже началось. Для того чтобы прийти к такому выводу ученые обратили пристальное внимание на события далекого прошлого, когда жизнь на Земле практически вымерла.

Какие тайн ы скрывают коралловые рифы?

На первый взгляд новое исследование может показаться непонятным, предназначенным только для других специалистов. Работа включает в себя сравнение современных кораллов с их древними аналогами. Однако выявленные данные показали жуткие параллели между судьбой современных видов и тех, что исчезли вместе с динозаврами. Почему жуткие? Потому что то, что происходит с кораллами сегодня, похоже, происходило 65 миллионов лет назад. Коралловые рифы, на которых обитает огромное разнообразие рыб и других морских обитателей, были разрушены потеплением океана, связанным с изменением климат а. За последние 30 лет погибло более половины мировых рифов. Результаты исследования показали, что виды кораллов, которые обесцвечиваются и умирают, поразительно похожи на те, которые исчезли во время последнего массового вымирания 65 миллионов лет назад.

Кораллы идеально подходят для сравнения «тогда и сейчас», потому что их твердые скелеты оставляют постоянную, отмеченную временем окаменелость. В ходе работы ученые изучили 839 кораллов из «Красной книги». Команда начала с выявления общих черт нескольких видов кораллов, которым удалось пережить последнее крупное вымирание. Затем они сканировали современные кораллы в поисках этих черт.

Коралловые рифы — дом для более чем 150 видов рыб

В результате исследователи обнаружили, что красочные волнистые кораллы, которые сегодня наиболее уязвимы, напоминают те, которые вымерли в прошлом. Столь же показательными оказались современные процветающие кораллы — те, которые образуют небольшие колонии. Исследователи отмечают, что это — те же самые кораллы, которые «перескочили» границу вымирания миллионы лет назад и выжили.

Сколько всего было массовых вымираний?

В истории Земли было пять крупных вымираний. За последние 150 лет темпы вымирания неуклонно ускорялись. В прошлом году был опубликован эпохальный доклад Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBS. В докладе исследователи пишут о том, что планета уже сегодня теряет виды с пугающей скоростью. А с недавними лесными пожарами на Амазонке и в Австралии этот показатель может быть гораздо хуже. Но каким бы драматичным ни был кризис вымирания, в масштабах человеческого времени он едва заметен, словно замедленная автокатастрофа. Это исследование — первое, которое сравнило современные виды на грани вымирания, с теми, что исчезли вместе с динозаврами. Работа свидетельствует о начале того, что многие биологи назвали “шестым массовым вымиранием”.

К сожалению, для нашей планеты массовые вымирания — привычное явление

Хорошая новост ь из исследования, по крайней мере для сентиментальных морских биологов, заключается в том, что некоторые кораллы, вероятно, будут среди выносливых существ, которые переживут шестое вымирание. Массовые вымирания отсеивают жизнь, но не уничтожают ее. Не все исчезает,говорят ученые. Проходит несколько миллионов лет, и все возвращается на круги своя, но совсем по-другому. А вот выживут ли люди, остается только гадать.

Оказалось, кораллы — свидетели прошлых массовых вымираний