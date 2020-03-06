Какие признаки свидетельствуют о начале шестого массового вымирания дикой природы?
Если ситуация на нашей планете сегодня не кажется вам несколько пугающей, то самое время изменить свою точку зрения. В прошлом году увидело свет сразу несколько научных статей, посвященных шестому массовому вымиранию дикой природы, о чем мы вам рассказывали. Недавно исследователи опубликовали работу в журнале Scientific Reports, в которой привели убедительные доказательства того, что массовое вымирание уже началось. Для того чтобы прийти к такому выводу ученые обратили пристальное внимание на события далекого прошлого, когда жизнь на Земле практически вымерла.
Какие тайны скрывают коралловые рифы?
На первый взгляд новое исследование может показаться непонятным, предназначенным только для других специалистов. Работа включает в себя сравнение современных кораллов с их древними аналогами. Однако выявленные данные показали жуткие параллели между судьбой современных видов и тех, что исчезли вместе с динозаврами. Почему жуткие? Потому что то, что происходит с кораллами сегодня, похоже, происходило 65 миллионов лет назад. Коралловые рифы, на которых обитает огромное разнообразие рыб и других морских обитателей, были разрушены потеплением океана, связанным с изменением климата. За последние 30 лет погибло более половины мировых рифов. Результаты исследования показали, что виды кораллов, которые обесцвечиваются и умирают, поразительно похожи на те, которые исчезли во время последнего массового вымирания 65 миллионов лет назад.
Кораллы идеально подходят для сравнения «тогда и сейчас», потому что их твердые скелеты оставляют постоянную, отмеченную временем окаменелость. В ходе работы ученые изучили 839 кораллов из «Красной книги». Команда начала с выявления общих черт нескольких видов кораллов, которым удалось пережить последнее крупное вымирание. Затем они сканировали современные кораллы в поисках этих черт.
Коралловые рифы — дом для более чем 150 видов рыб
В результате исследователи обнаружили, что красочные волнистые кораллы, которые сегодня наиболее уязвимы, напоминают те, которые вымерли в прошлом. Столь же показательными оказались современные процветающие кораллы — те, которые образуют небольшие колонии. Исследователи отмечают, что это — те же самые кораллы, которые «перескочили» границу вымирания миллионы лет назад и выжили.
Сколько всего было массовых вымираний?
В истории Земли было пять крупных вымираний. За последние 150 лет темпы вымирания неуклонно ускорялись. В прошлом году был опубликован эпохальный доклад Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBS. В докладе исследователи пишут о том, что планета уже сегодня теряет виды с пугающей скоростью. А с недавними лесными пожарами на Амазонке и в Австралии этот показатель может быть гораздо хуже. Но каким бы драматичным ни был кризис вымирания, в масштабах человеческого времени он едва заметен, словно замедленная автокатастрофа. Это исследование — первое, которое сравнило современные виды на грани вымирания, с теми, что исчезли вместе с динозаврами. Работа свидетельствует о начале того, что многие биологи назвали “шестым массовым вымиранием”.
К сожалению, для нашей планеты массовые вымирания — привычное явление
Хорошая новость из исследования, по крайней мере для сентиментальных морских биологов, заключается в том, что некоторые кораллы, вероятно, будут среди выносливых существ, которые переживут шестое вымирание. Массовые вымирания отсеивают жизнь, но не уничтожают ее. Не все исчезает,говорят ученые. Проходит несколько миллионов лет, и все возвращается на круги своя, но совсем по-другому. А вот выживут ли люди, остается только гадать.
Оказалось, кораллы — свидетели прошлых массовых вымираний
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