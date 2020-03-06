Ученые помогли раскрыть тайну портрета из Третьяковки

Сотрудничество с химиками и физиками помогло музейщикам раскрыть тайн у портрета работы Дмитрия Левицкого, хранящегося в Третьяковской галерее. Холст, на котором написан портрет, состоит из трех частей, и до последнего времени было неизвестно, все ли части картины принадлежат кисти мастера. Результаты исследования опубликованы в журнале Heritage Science.

Речь идет о картине "Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме" (1789). Перед реставрацией ученые из Третьяковской галереи тщательно изучили портрет. Эта картина — один из шедевров зрелого творчества мастера и редкий пример детского парадного костюмированного портрета в русской живописи — не просто требовала восстановления из-за повреждений красочной поверхности и толстого слоя пожелтевшего лака. Перед реставраторами стояла намного более сложная задача.

Нужно было, насколько это возможно, приблизить портрет к первоначальному облику, не затронув при этом авторский слой живописи. Проблема заключалась в том, что полотно состоит из трех частей, и хотя принадлежность основного холста Левицкому не подлежала сомнению, было неясно, когда добавили две другие полосы основы, на которых написан фрагмент изображения ниже колен модели. Несмотря на то что пришитые к основному полотну надставки видны на фото графиях начала XX века, сомнения возникли из-за различной структуры швов между фрагментами: верхний — аккуратный, а нижний — более грубый.

Сотрудники Третьяковки обратились за помощью к ученым из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова (ИОНХ РАН).

"Нашу лабораторию и научный коллектив Третьяковской галереи связывает методическое сотрудничество, которое в 2017 году при поддержке главного хранителя Татьяны Городковой было скреплено соглашением между МФТИ и галереей, — приводятся в пресс-релизе института слова Виктора Иванова, руководителя центра испытаний функциональных материалов МФТИ и одного из авторов статьи. — В рамках этого соглашения мы совместно разрабатываем подходы к проведению комплексных исследований произведений живописи с применением современных методов локальной диагностики материалов и наноматериалов. Накопленный методический багаж позволил нам продуктивно участвовать в предреставрационных исследованиях произведения Дмитрия Левицкого с целью установления границ авторской живописи".

В исследовании участвовала большая команда. Помимо ученых из МФТИ и ИОНХ РАН, к работе, которая продолжалась более полутора лет, привлекли и реставраторов, искусствоведов, технологов и химиков из Третьяковской галереи. Комплексный предреставрационный анализ состава художественных материалов показал, что надставки действительно принадлежат Левицкому.

Первоначальное исследование грунта выявило различия между основным полотном и надставками. Характерный для работ Левицкого двухслойный грунт обнаружился лишь на основной части портрета. Но затем выяснилось, что на обеих надставках грунт схож по структуре и составу, а кроме того — близок нижнему из двух слоев грунта на основной части полотна. Авторы статьи предполагают, что у художника было больше времени на первом этапе работы. Вероятно, композиция картины вышла за рамки тщательно подготовленного холста, и тогда Левицкому пришлось пришить сначала одну надставку, а потом и другую.

Анализ красочных слоев также показал сходный состав по всему полотну, включая обе надставки. В частности, зеленый пигмент присутствует на каждой из трех частей и имеет одинаковое происхождение: методом ИК-спектроскопии удалось идентифицировать его как малахит.

Единое происхождение обеих надставок дополнительно подтвердил анализ коричневого пигмента. Для этого использовались методы ИК-, КР-спектроскопии, растровой электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом.

В итоге анализ красочного слоя показал, что он в полной мере принадлежит автору произведения, а приставные полотна и основная часть портрета связаны единым творческим процессом.

Столь комплексный анализ живописи Левицкого проведен впервые. Специалисты Третьяковской галереи говорят, что, помимо значимого вклада в подготовку реставрационного задания, он помог расширить представления не только о творчестве художника, но и о художественной практике русской живописи конца XVIII века.

"На мой взгляд, именно наличие в команде искусствоведов, химиков и физиков стало залогом успеха в этой работе, — считает Иван Волков, главный научный сотрудник лаборатории МФТИ. — Проводились регулярные совещания с участием команды Третьяковской галереи и нас, материаловедов. Нам пришлось постепенно вырабатывать общий язык, но это того стоило".

Ученые считают, что теперь, когда методология отработана и успешно апробирована, ее можно применять к другим произведениям. Тем временем реставрация портрета Макеровского уже завершается, и вскоре произведение вернется в основную экспозицию.