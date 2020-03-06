Учёные рассказали об "опасной" функции микроволновки

Учёные не рекомендуют размораживать мясо в микроволновке, как это часто делают. Последствия могут быть неприятными - вплоть до отравления. Мясо лучше размораживать в холодильнике при температуре от двух до шести градусов несколько часов.

Учёные сделали неожиданное открытие, касающееся микроволновых печей. Выяснилось, что одна из их функций может быть опасна для здоровья. Эксперты не советуют размораживать мясо в микроволновках, как многие привыкли. Лучший вариант - переложить его из морозилки в холодильник. Мясо должно несколько часов полежать при температуре от двух до шести градусов. Иначе можно даже получить отравление, сообщает издание "Стерлеград".

Профессор Костас Статхопулос из Абертейского университета в шотландском городе Данди доказал возможность возникновения вредных для здоровья последствий. Он объяснил, что когда мясо тает слишком быстро, то число микробов, вызывающих инфекционные заболевания, в нём растёт. В результате может нарушиться работа органов пищеварения и наступить другие неприятные последствия - вплоть до отравления.

Размораживать мясо при комнатной температуре также не рекомендуется.