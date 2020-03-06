Как NASA будут искать темную энергию?

Первые годы существования Вселенной скрыты для человеческого глаза за облаками горячего газа и субатомных частиц. Но новый космический телескоп Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) может, наконец, раскрыть некоторые из величайших тайн молодой Вселенной. Более того, исследователи не исключают, что запуск WFIRST поможет ответить на знаменитый вопрос, сформулированный итальянским физиком Энрико Ферми “где все?” Как сообщается на официальном сайте NASA, специалисты космического агентства недавно одобрили разработку и тестирование оборудования. Одной из главных задач нового космического телескопа станет исследование Вселенной в инфракрасном диапазоне, что должно помочь в поисках неуловимой темной энергии.

WFIRST — достойный преемник Hubble?

Да. Потенциал нового космического телескопа огромен — с его помощью ученые надеются получить данные об экзопланетах, исследовать далекую Вселенную. и разгадать , наконец, тайн ы темной материи и темной энергии. Благодаря новейшим технологиям, WFIRST способен обнаружить слабые инфракрасные сигналы на больших расстояниях, а также создавать панорамы дальнего космос а. В прошлом ни один телескоп не мог заглянуть так глубоко в бездну космического океана. В конечном счете, телескоп призван заменить оплот науки о космос е — Hubble. Именно благодаря этому легендарному телескопу оказались возможны некоторые из самых невероятных открытий о нашей Вселенной, включая обнаружение самой далекой звезды, известной науке, и того факта, что Вселенная расширяется намного быстрее, чем мы думали.

Новый телескоп будет оснащен зеркалом такого же размера, как у телескопа Hubble, но с более широким обзором космос а. Напомним, что Hubble был запущен в апреле 1990 года, но благодаря пяти сервисным миссиям телескоп все еще работает. В свою очередь WFIRST способен визуализировать области в небе, в 100 раз превосходящие те, которые исследует Hubble. И это даже несмотря на то, ,оба телескопа оснащены 2,4-метровым зеркалом, чтобы смотреть на вселенную через него. NASA называют новый телескоп двоюродным братом Hubble.

В поисках темной энергии

Наблюдая Вселенную с помощью высокотехнологичных инструментов наподобие Hubble и WFIRST, астроном ы надеются выяснить, почему Вселенная начинает расширяться с ускорением. В основе этой тайн ы, как вероятно, знают наши постоянные читатели, лежит темная энергия — таинственная форма энергии, которая, как считается, составляет около 70% Вселенной. Тем не менее она остается для нас полностью неуловимой и невидимой, что бы мы не делали. Но сегодня все можно изменить. WFIRST призван сделать наиболее точные измерения того, как темная энергия и темная материя влияют на Вселенную, наблюдая космические явления в действии, включая сверхновые и образование скоплений галактик.

Полученные наблюдения затем будут использованы для измерения скорости расширения Вселенной. “Чтобы понять, как Вселенная эволюционировала из горячего однородного газа в звезды, планеты и людей, нужно изучить начало этого процесса, взглянув на ранние дни Вселенной», — считает Джеффри Крук, первый научный сотрудник NASA в Центре космических полетов Годдарда в Мэриленде.

В поисках экзопланет

С тех пор как в 1992 году была открыта первая экзопланета, ученые искали диковинные инопланетные миры и признаки жизни. К настоящему моменту нами обнаружено около 4000 экзопланет, вращающихся вокруг различных звезд. О большинстве из них мы узнали благодаря миссии NASA Kepler и транзитному спутнику Exoplanet Survey Satellite (TESS). С помощью двоюродного брата Hubble, ученые надеяться найти потенциально обитаемые экзопланеты.

Телескоп будет отслеживать 100 миллионов звезд в течение сотен дней и, как ожидается, обнаружит около 2500 новых экзопланет

Как пишет издание Inverse, запуск космического телескопа WFIRST состоится в середине 2020-х годов, а максимальная прогнозируемая стоимость телескопа составляет около 4 миллиардов долларов. Работа над WFIRST продлится до сентября 2020 года в рамках бюджета на текущий финансовый год. Однако бюджет NASA на 2021 год предполагает прекращение финансирования WFIRST для того, чтобы сосредоточиться на телескопе Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на март 2021 года. Ну а мы с вами будем надеяться, что будущее космического телескопа WFIRST не окажется под вопросом.

NASA одобрили проект космического телескопа WFIRST