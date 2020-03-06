Что такое слюнной камень и чем он опасен?

Страшно подумать, что творится в нашем рту, пока мы этого не замечаем. Например, у некоторых людей может развиваться болезнь под названием одонтома. Она представляет собой доброкачественную опухоль на челюсти, которая состоит из разросшихся зубных тканей. Так, в 2019 году в челюсти 7-летнего мальчика из Индии было найдено 526 крошечных зубов, которые пришлось удалять хирургическим путем. Также у людей могут образовываться так называемые слюнные камни, которые становятся причиной боли, отека и, в некоторых случаях, инфекций. Недавно эта болезнь, называемая сиалолитиазом, была обнаружена у 37-летнего мужчины. Слюнной камень оказался настолько большим, что изначально его приняли за зуб.

О необычной медицинской истории было рассказано в научном издании BMJ Case Reports. Когда мужчина пришел в больницу с отеком, доктора посчитали, что имеют дело со «скрытым» зубом, который не прорезался из десен. Однако, в ходе прохождения УЗИ, выяснилось, что в области правой слюнной железы пациента образовался двухсантиметровый камень из солей кальция. Такие образования являются одной из самых распространенных проблем, которые возникнуть со слюнными железами. Однако камни длиной более 1,5 сантиметров встречаются крайне редко.

Иногда слюнные камни бывают особенно большими

Что такое слюнные камни?

Как правило, слюнные камни обнаруживаются у 12 из 1000 взрослых в возрасте от 40 лет. В истории есть случаи, когда длина кальциевых образований достигала 3,5 сантиметров. Помимо кальция, в камнях содержатся такие вещества, как белки, магний, калий и даже аммиак. Примечательно, что они обычно образуются под челюстью, однако слюнные железы человека также находятся в области ушей и под языком. Иногда камни обнаруживаются в околоушных железах, а вот под языком они образуются только в 1% случаев.

Из-за чего образуются слюнные камни, ученым точно неизвестно. Есть предположение, что они формируются когда слюна по каким-то причинам становится гелеобразной и затвердевает. Также считается, что сиалолитиаз является причиной обильного производства слюны, в результате которого происходит накопление фосфата кальция. Третья теория гласит, что камни образуются, когда в слюнных протоках застревают частички клеток и микробы.

Хоть точная причина образования слюнных камней до сих пор неизвестна, доктора уже знают, как от них избавляться. Лечение заключается в использовании лекарств для повышения слюноотделения, но чаще всего камни удаляются хирургическим путем. После проведения операции, у пациентов практически всегда утихает боль и пропадает отек. Иногда камни образуются снова, поэтому после хирургического вмешательства пациентам назначают медикаментозное лечение для профилактики.

Вообще, в медицине есть множество необычных явлений. Например, в 2019 году в одну из больниц американского штата Род-Айленд обратилась девушка с жалобой на слабость и синеватый оттенок кожи. Врачи не смогли сразу же назвать причину таких симптомов, поэтому попросили пациентку сдать анализы крови. Выяснилось, что кровь девушки была окрашена в синий цвет. О причинах такого необычного явления можно почитать в нашем специальном материале.

В челюсти человека могут образовываться камни