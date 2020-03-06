Пестициды вызывают ненормальный рост мозга у пчел

Пчелы исчезают. Давно известно, что этот печальный факт напрямую связан с использованием пестицидов, активно применяющихся в современном сельском хозяйстве. Как бы то ни было, долгое время исследователи не могли понять механизм воздействия химикатов на организм насекомых, по праву считающихся одними из самых важных для человека. Согласно расчетам, планета Земля полностью лишится пчел уже через 25 лет, что в свою очередь повлечет за собой снижение не только количества мёда на полках магазинов, но и уменьшит производство мирового продовольствия до 75%, поскольку пчёлы выполняют важнейшую функцию в размножении сельскохозяйственных культур. Для более детального изучения причин гибели насекомых, ученые провели ряд исследований, которые показали, что пестициды способны влиять на развитие мозг а пчел, вызывая снижение его активности.

Почему вымирают пчелы?

Пчелы — важнейшие для мировой экосистемы организмы, о невероятном уровне интеллекта которых мы уже не раз писали в наших статьях. Несмотря на свои крошечные размеры, пчёлам удается вносить важнейший вклад в благополучие множества экосистем, выполняя при этом всего лишь одну функцию — функцию опылителей. Осуществляя свою главную задачу, пчёлы помогают размножаться и расти растениям, таким образом оказывая непосредственное влияние и на человека. К сожалению, как утверждают специалисты, в настоящее время отмечается не только снижение количества и качества сельскохозяйственных культур, но и самих опылителей, поскольку некоторые виды пчел уже сейчас находятся на грани вымирания. Впервые статья о влиянии химических веществ на организм насекомых была опубликована в журнале Imperial College London.

Решив изучить влияние пестицидов на мозг пчел, ученые выделили несколько куколок шмелей, подавая им для питания нектар, загрязненный пестицидами. Вылупившиеся в последующем пчелы были просканированы при помощи технологии микро-компьютерной томографии, однако результаты проведенного эксперимента не порадуют зоозащитников: мозг молодых шмелей не смог правильно развиться. В результате полученных повреждений области мозг а, отвечающей за обучение, пчелы уже не могли полноценно выполнять свои функции, подрывая тем самым выживаемость всей колонии.

После анализа результатов компьютерной томографии, ученые также выявили, что группы пчел, которые на протяжении долгого периода времени подвергались воздействию пестицидов, имели аномальное строение мозг а. Так называемое “грибное тело”, которое отвечает за способность пчел к обучению, показывало значительно меньший размер по сравнению с другими группами. Специалистам также удалось прийти к мнению, что у колонии пчел, которая была подвержена пестицидному воздействию с наиболее раннего возраста, были отмечены крайне слабые способности к обучению. После проведения повторного сканирования, ученые отметили, что мозг личиночной группы никак не изменился даже после полного исключения вредных веществ из рациона насекомых.

Стоит отметить, что пестициды плохо влияют не только на организм пчёл, но и на нас с вами. Ежедневно употребляя овощи, фрукты и даже различные виды круп, мы можем получить симптомы отравления в случае, если концентрация оставшихся в продуктах питания химических веществ будет превышать допустимую норму. Однако несмотря на всю токсичность применяемых добавок, фермеры до сих пор активно применяют поддерживающие смеси для защиты своих полей от болезней и прекращать, к сожалению, не собираются.

Пестициды уничтожают верных помощников человека — пчел