Черви способны находить у людей 15 видов рака

Сегодня для диагностирования рака используются самые разнообразные технологии. Как правило, в нынешних больницах для этого используют компьютерную томографию, но иногда онкологические заболевания можно выявить по анализам крови. Недавно японские ученые научились диагностировать рак, используя круглых червей Caenorhabditis elegans, которые также известны как нематоды. Нет, чтобы провести исследование, этих крошечных созданий не нужно проглатывать. Для этого достаточно сдать анализы и позволить экспертам поместить червей рядом с образцами мочи. Наблюдая за поведением червей, можно с 85% точностью выяснить, есть у человека рак или нет.

О новой технологии диагностики рака было рассказано в научном издании In vivo. Она получила название N-NOSE, что расшифровывается как Nematode-NOSE (англ. «нос нематод»). Исследование стоит всего лишь 90 долларов, что по текущему курсу равно примерно 6 000 рублям. Разработка технологии велась с 2015 года и сейчас новый метод обнаружения рака используется в некоторых клиниках Японии. Новинкой уже заинтересовались представители европейских больниц, но она нуждается в доработке.

Так выглядят круглые черви вида Caenorhabditis elegans

Как быстро выявить рак?

Новый метод выявления рака довольно прост. У пациента берется анализ мочи, образец которой помещается в уголке чашки Петри. Затем в середину лабораторного сосуда помещаются миллиметровые черви Caenorhabditis elegans, подкормленные кишечной палочкой. Ученые уже давно заметили, что нематоды имеют свойство двигаться к привлекательным для них запахам и отдаляться от неприятных ароматов. Так, в ходе тестирования на основе биологических образцов из 17 больниц Японии, исследователи выяснили, что выбранные ими черви обычно приближаются к анализам мочи людей с раком, а от биологических образцов здоровых людей держатся подальше.

Благодаря технологии N-NOSE можно довольно точно узнать, есть у человека рак или нет. В перспективе ученые хотят провести генную модификацию червей, чтобы они начали приближаться к образцам мочи людей с определенными типами онкологических заболеваний. В перспективе технология позволит распознавать до 15 видов рака, в том числе и труднодиагностируемый рак поджелудочной железы. На данный же момент технология эффективна при диагностике рака органов желудочно-кишечного тракта.

Способностью распознавать онкологические заболевания обладают не только круглые черви, но и собаки. В 2017 году авторы проекта Kdog сообщили, что на протяжении полугода обучали немецких овчарок Тора и Никоса чувствовать запах одежды женщин с раком молочных желез. Впоследствии оказалось, что обученные собаки способны распознавать болезнь со 100% точностью.

Как видно, методов обнаружения рака очень много и они разнообразны. Для успешного лечения онкологических заболеваний важно обнаруживать их на начальной стадии. По словам японских ученых, метод с круглыми червями как раз помогает распознавать рак на самых ранних этапах его развития. Возможно, в скором будущем технология поможет значительно ускорить лечение смертельных заболеваний и здоровых людей на планете станет намного больше.

Круглые черви также известны как нематоды