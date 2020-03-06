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5 необычных идей для подарков на 8 марта

Мужчины чаще всего оставляют выбор подарка на последний момент, поэтому эти два-три дня они проведут в судорожных поисках какой-нибудь безделушки на 8 марта. Однако подарок ради подарка вряд ли стоит делать — лучше преподнести своей коллеге, другу или любимой женщине что-то действительно полезное. Предлагаем вам не быть банальными и подарить не духи или браслет, а кое-что интересное и необычное. Для этого составили небольшую подборку, чтобы вы сэкономили время и нервы в этом нелегком деле.


Дайте ей больше места

Девушка вряд ли в таком признается, но почти каждая хотела бы иметь в своем распоряжении больше свободного места, чем есть в крошечной сумке. И здесь на помощь приходит рюкзак — но не просто обычный стильный городской вариант, а такой, который невозможно незаметно вскрыть и порезать. Такие модели есть у производителя XD Design, вроде модели Bobby Elle. Это специальная компактная версия знаменитого рюкзака, которая была разработана для девушек.

5 необычных идей для подарков на 8 марта

Компактный городской рюкзак для девушки

Есть мягкое отделение для планшета с диагональю экрана до 9,7 дюйма (да, прямо под iPad), держатель для бутылки, противоударная панель-органайзер и потайной карман на спинке. Ах да, еще 7 цветов на выбор.


Позаботьтесь о здоровье

Но всякие там Xiaomi Mi Band и прочие трекеры оставьте для мужской руки. Для женщин есть специальные трекеры здоровья Bellabeat — о гендерной предрасположенности свидетельствует внешний вид аксессуаров, которые больше напоминают украшения, нежели устройства для слежения за активностью и здоровьем. Можно назвать их стильными аксессуарами для поддержания здоровья.

5 необычных идей для подарков на 8 марта

Не столько фитнес-браслет, сколько персональный аксессуар

Трекеры отслеживают информацию о количестве пройденных за день шагов, цикл, качество сна, сеансы активности и отдыха, а также делает на основе полученных сведений вывод об уровне стресса. Ну и, конечно, передают всю информацию в мобильное приложение.


Сохраните главные воспоминания

У вашей девушки или жены наверняка тысячи фотографий в смартфоне, которые она никогда не смотрит. И правда, мы храним гигабайты изображений в гаджетах и облаках, но гораздо приятнее видеть снимки с семьей и друзьями, украшающими стену в квартире или рабочее место в офисе. А чтобы фотографии можно было не только посмотреть, но и почувствовать, нужен хороший принтер — отличным подарком и помощником в печати ярких и качественных фото станет МФУ HP Smart Tank.

5 необычных идей для подарков на 8 марта

МФУ HP Smart Tank

Его особенность в том, что цветные чернила специально предназначены для создания ярких изображений высокого качества, за счет чего фотографии не выцветают с течением времени. Устройство поставляется со стартовым набором чернил на 18 тысяч черно-белых или 8 тысяч цветных снимков, чего хватит за 3 года вперед! Картриджей в HP Smart Tank, кстати, вообще нет — краска содержится в специальных емкостях.


Продвинутая зубная щетка
5 необычных идей для подарков на 8 марта

Силиконовые щетинки позволяют убрать кровоточивость десен

Не просто электрическая — это было бы слишком скучно. Лучше посмотреть на что-то вроде щеток Foreo, например, ISSA mini 2. У нее силиконовые щетинки, за счет чего она обеспечит мягкое, но эффективное удаление налета, зубного камня и остатков пищи, сохранив здоровье десен и эмали. Такая щетка гораздо безопаснее обычных — поэтому производитель рекомендует использовать ее даже детям в возрасте от 5 лет. Поскольку многие девушки следят за гигиеной рта и чистотой зубов, от такого подарка мало кто откажется.

Кстати, щетка будет сама мотивировать чистить зубы каждые 12 часов (если не чистила зубы — покажет грустный смайлик, если почистила — веселый смайлик).


Шуруповерт, которым она захочет воспользоваться

Кто сказал, что инструменты только для мужчин? BOSCH IXO 6 меняет представление о традиционном шуруповерте. Он не ограничивается лишь своим основным предназначением — это универсальное устройство, которое станет помощником в доме. Благодаря насадке Vino инструмент может откупоривать бутылки вина, а если будет запланировано барбекю, то с насадками Spice и BBQ можно помолоть специи и разжечь угли в мангале. Такой гаджет облегчит любую работу и поможет получить от нее удовольствие.

5 необычных идей для подарков на 8 марта

Действительно стильный шуруповерт

Кстати, у BOSCH IXO 6 есть и функция регулировки скорости силой нажатия, и светодиодная подсветка, и беспроводная зарядка. А в розовом цвете — то, что нужно девушке.

Своим любимым людям нужно дарить только самое лучшее, поэтому самым удачным выбором будет подарить то, чем с удовольствием они будут пользоваться долгие годы. Ну и про цветочки все же забывать не стоит, хотя бы несколько тюльпанов.

5 необычных идей для подарков на 8 марта

Выбрать действительно есть из чего — а наша подборка поможет определиться

06 март 2020 /
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