В Китае начали бороться с коронавирусом при помощи беспилотников. Или нет?

Мы часто можем видеть информацию о новых законах, которые регламентируют пользование беспилотными летательными аппаратами. Как правило, под ними подразум еваются квадрокоптеры. Большинство из них бытовые, вроде DJI Mavic или Phantom, но есть и более серьезная техника. Кто-то скажет, что регулирование нужно для уменьшения количества свобод граждан, но многие согласятся с тем, что это элемент безопасности (в том числе). Ведь, если эти 3-10 кг упадут на голову с высоты пары сотен метров, мало не покажется. Все эти меры говорят о том, что беспилотники уже стали нашими спутниками. Ситуация в Китае стала лишним тому подтверждением. Хотя, возможно, это просто реклама и кто-то красиво попиарился в некрасивой ситуации.

Что происходит в Китае

Конечно, все об этом знают, но по традиции, как и положено в такой ситуации, для тех, кто в танке, надо напомнить, что же вообще происходит в Китае. Если вы, подобно герою Брендона Фрейзера из фильма “Взрыв из прошлого”, вышли из военного бункера, ни разу не бывав до этого на поверхности, я расскажу, что в мире набирает обороты новая эпидемия, первые признаки которой были выявлены в конце декабря прошлого года.

Сначала казалось, что удалось все локализовать, и вирус так и остался в Китае, но через пару месяцев его следы начали обнаруживаться в других странах мира. В том числе, в Италии. При этом в этой стране всплеск заболеваемости был просто безумным. Тысячи человек заболели буквально за несколько дней.

Речь идет о коронавирусе COVID-19, который передается очень быстро, поражает слизистые человека и в некоторых случаях приводит к смерти. Основными симптомами являются высокая температура, слабость, диарея и некоторые другие. В итоге всё переходит в пневмонию, которую получается вылечить не у всех пациентов. Как результат, на момент написания этой статьи в мире уже заражено более 90 000 человек и более 3 000 человек умерли.

Как проводят обработку местности от вируса

Для того, чтобы принять меры и не просто лечить людей, но и работать на опережение, специальные службы проводят зачистку местности при помощи специальных средств, которые снижают активность вируса или полностью убивают его. Ведь вопреки расхожему мнению, вирус не так живуч. Он не может долго существовать без белка клетки донора и умирает при температуре выше 40-45 градусов.

Кроме обработки на предмет снижения активности вирусов, при эпидемии важно не допустить их распространение в воздухе с пылью и прочей взвесью. Иногда при обработке территорий производится орошение просто водой, чтобы прибить пыль. Этот способ не всегда применяется, а иногда его даже запрещено применять, но в этом тоже есть смысл.

В любом случае, это делают специально обученные люди в специальных костюмах, которые исключают взаимодействие с агрессивной средой. В любом случае это опасно, так как риск заражения при нахождении в очаге заболеваний есть всегда. Для этого часто используются специальные технические средства.

Как используют дроны в специальных операциях

Все мы знаем случаи, когда в военных операциях используются беспилотники. Это могут быть летающие системы, которые выполняют существующую программу или просто управляются удаленно, а могут быть и наземные, и даже подводные/подземные системы. Все зависит от потребностей и поставленной задачи.

Отчасти сельское хозяйство тоже можно назвать областью специальных операций, ведь там тоже применяется сложная техника и привлекаются операторы, которые с ней работают. Теперь эта техника служит для работы в зоне заражения в нескольких провинциях Китая.

Существует такой производитель дронов, как XAG, который ранее был более известен, как XAircraft. В модельном ряду есть как летающие беспилотники, так и колесные роботы с автономным управлением. Все они призваны сделать работу на полях более простой и автоматизированной. Есть даже информация, что один беспилотник может заменить 100 человек.

Сейчас компания учредила специальный фонд в 5 миллионов юаней для сдерживания эпидемии. В рамках программы планируется использовать беспилотники XPlanet и роботов R80 для обработки территорий и снижения риска передачи вируса через контакт с зараженной поверхностью.

В рамках такой борьбы в общей сложности 370 команд будут заниматься обработкой территорий с использованием 2600 единиц техники. Работы будут проводиться на территории 20 провинций Китая.

Конечно, только такими средствами невозможно уничтожить вирус, но это вносит свой вклад. Беспилотники призваны заменить людей, которые ходят со специальными распылителями и обрабатывают территорию. Чуть ниже мы обсудим другие варианты замены, которых, кстати, не так много.

Учитывая, что такие системы были изначально созданы для того, чтобы перемещаться в автоматическом режиме и распылять специальные жидкости, а также иметь возможность позиционирования с точностью до пары метров, они действительно должны помочь в этом нелегком деле. В первую очередь, они должны будут обрабатывать места потенциального заражения и пункты сбора отходов.

Благодаря сложному программному обеспечению такие дроны могут объединяться в группы, обмениваться информацией об обработанных территориях и тем самым работать в автоматическом режиме, не мешая, а помогая друг другу. Зная, какая территория уже обработана одним дроном, другой не будет ее обрабатывать, а также не будет “идти по своим следам” и выдавать больше вещества, чем заложено программой. Все это приводит к тому, что расход реагента снижается на 20 процентов, что совсем не мало в таких масштабах. А учитывая, что один беспилотник может обеззараживать до 600-700 тысяч квадратных метров территории в сутки, становится понятно, на что способна армия таких устройств.

Конечно, есть места, в которые квадрокоптеры залететь не могут. В таких местах как раз и работают роботы R80, чем-то напоминающие роботизированных собак на колесах. Они имеют относительно небольшой размер, позволяющий им преодолевать узкие места, и круговую систему распыления.

Стоит отметить, что для более полного покрытия всей площади обрабатываемой территории, беспилотники не поливают поверхность жидкостью, а распыляют ее. В итоге она распределяется более равномерно за счет того, что при оседании смешивается с влагой в воздухе.

Даже ставились эксперименты, которые должны были дать понять, может ли коптер помогать наземным службам в работе. Для этого ему было дано задание обработать полицейскую машину, с которым он успешно справился, зависнув над автомобилем и проведя обработку. Проверка показала, что обработано было 99,8 процентов площади поверхности. Вопрос только, как быть с днищем? R80?

Подобные демонстрации были проведены и в других местах. Например, в школах, на стоянках и просто на улице. Везде дроны и роботы показали себя с очень хорошей стороны, дав надежду на то, что их можно будет использовать не только в полях, но и в борьбе с глобальными катастрофами (биологической и химической).

Почему нельзя использовать дроны для ликвидации катастроф

Теперь пришло время немного пофантазировать и представить себе, как будут развиваться события в случае столкновения с чем-то действительно серьезным. С тем, что показывают в фильмах-катастрофах, когда людям достаточно одного вдоха для того, чтобы умереть или превратиться в зомби.

Допустим, есть задача зачистить территорию, обработав ее специальными средствами. Дрон зарядили, заполнили, направили и он полетел выполнять свою задачу. В какой-то момент у него садится батарея и ему надо вернуться для ее зарядки или замены. В этот момент человеку придется контактировать с ним и подвергать себя риску.

Любой дрон надо обслуживать. Но как это делать, если он заражен?

Информации о том, как реализована система быстрой зарядки и заправки дронов, нет, но ее надо придумать. По идее все должно быть построено на основе других роботов, которые будут производить замену батарей и заполнение баков. Допустим, будет реализована система в духе той, что есть в роботах-пылесосах, когда он сам приезжает на базу и заряжается. Такое возможно, но в то, что система будет работать быстро и чётко, пока верится с трудом.

Все из-за того, что дроны, которые применяются для орошения полей, изначально работают совсем в других условиях. Поле ровное, чистое и, как правило, правильной формы. А самое главное, обслуживание дрона при такой работе производится в комфортных условиях без риска для жизни и здоровья оператора.

Город и открытое поле — это совершенно разные условия эксплуатации.

На основании сказанного, мне (и не только) ситуация кажется пиаром, основанном на сложной ситуации в мире и страхах людей. В реальности можно поступать гораздо проще. Для распыления веществ можно использовать вертолеты или самолеты, которые тоже используются в сельском хозяйстве, но смогут взять на борт существенно больше вещества и работать с неменьшей эффективностью. Тем более, самолеты, которые подойдут для выполнения подобных задач, небольшие и могут взлетать почти с любой ровной поверхности. Ну, а риски для пилота будут не выше, чем для оператора дрона, который будет его заправлять. Можно еще запускать машины с герметичными кабинами, но в условиях города проедут они далеко не везде.

Как развитие технологии продвижения подобных идей, это звучит неплохо, и такое прикрытие с воздуха лишним точно не будет, вот только почему именно сейчас и в таких условиях? Больше похоже на слепленную на скорую руку историю про попытки спасти человечество при помощи дворовой лопаты.

Еще больше уверенности в рекламном характере происходящего вселяет ролик, в котором показано, как коптер набивают медицинским грузом и отправляют за 700 км от места взлета в Ухань. Вот только преодолеть такое расстояние для груженого коптера очень непростая задача.

Кроме этого, слишком уж красочно показано, как он летит над городом. А последним гвоздем является концовка этого ролика, где человек без маски садится в этот дрон и летит наслаждаясь видами. То есть, основным посылом было то, как комфортно летать на таких штуках.

К этому всему можно относиться по-разному и я думаю, что в комментариях каждый выскажет свое мнение по этому поводу, но все выглядит слишком уж сладко. Это как во время извержения вулкана показать, что по остывающей лаве можно ходить в ”наших новых ботинках сварщика”. Может сравнение немного абстрактное, но суть вы уловили.

Армия дронов может многое. Как говорится, один в поле не воин.