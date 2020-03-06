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Найдено живое ДНК динозавра. Возможно ли это?

Идея клонировать динозавра из сохранившихся частиц ДНК уже далеко не нова: одним из наиболее известных тому примеров может послужить знаменитый “Парк Юрского периода” Стивена Спилберга. Основным препятствием реализации культового фильма в реальную жизнь долгое время служило отсутствие живых клеток древних хищников, чья массовая гибель произошла 65 миллионов лет назад. Однако представьте себе удивление ученых, когда найденный в американском штате Монтана череп молодого утконосого динозавра, показал наличие в нем скопления прекрасно сохранившихся клеток со следами еще живых ДНК. Неужели реальному “Парку Юрского периода” все-таки быть?


Можно ли воскресить динозавра?

Вряд ли погибший 75 миллионов лет динозавр вида Hypacrosaurus stebingeri мог себе представить, что однажды он станет предметом изучения человеческих ученых. Когда в 1980-х годах группа исследователей наткнулась на черепа двух молодых утконосых динозавров, их опытный взгляд не мог не заметить уцелевший хрящ в голове одной из когда-то грозных ящериц. Крошечные круглые структуры, связанные друг с другом в задней части черепа, содержали темный материал, который при лабораторном анализе показал наличие в нем клеточных ядер и хромосом, сообщает портал sciencealert.com.

Несмотря на поднявшуюся шумиху в научном мире, Мэри Швейцер, палеонтолог по позвоночным из Китайской академии наук, занимавшаяся изучением обнаруженных останков утконосого динозавра, призывает не спешить с выводами. Дело в том, что вероятность обнаружения жизнеспособного ДНК умершего многие миллионы лет назад живого организма является едва ли нулевой, однако если генетический материал утконосого динозавра действительно каким-то образом сумел сохраниться, это будет означать, что наши знания о генетике потребуют пересмотра. Как бы то ни было, ученые не надеются воскресить древних пресмыкающихся даже в случае, если жизнеспособность ДНК подтвердится. Одна из многих причин, по которым сценарий воскрешения динозавров в “Парке Юрского периода” невероятен, заключается в том, что дезоксирибонуклеиновая кислота попросту не способна продержаться настолько долго — даже в случае, если она попадет в плотную ловушку из янтаря.

Найдено живое ДНК динозавра. Возможно ли это?

Даже янтарь не способен надолго защитить ДНК от гибели

Из-за того, что период полураспада органической информации довольно невелик, даже при самых благоприятных условиях найденные частицы утконосого динозавра должны были погибнуть спустя примерно 5 миллионов лет после естественной гибели своего владельца. Если учесть, что печальное событие, унесшее жизнь молодого самца Hypacrosaurus stebingeri произошло 75 миллионов лет назад, то становится ясно, что последние частицы ДНК обнаруженного динозавра погибли еще задолго до возникновения человечества.

Найдено живое ДНК динозавра. Возможно ли это?

Изображение утконосого динозавра дает возможность понять, по каким именно причинам древняя ящерица получила свое современное название

Несмотря на то, что возможность обнаружения неповрежденной ДНК динозавра стремится к абсолютному нулю, некоторые исследователи, изучающие осколки черепа из Монтаны, утверждают, что им удалось засечь следы жизни в нескольких круговых структурах хряща древней утконосой ящерицы. Информация, которая может сохраняться в замеченных клетках, будет весьма ограничена в любом случае, вряд ли позволив секвенировать весь геном Hypacrosaurus stebingeri. Как бы то ни было, даже получение небольшого объема новых знаний о вымершем травоядном динозавре может помочь по-новому взглянуть на образ жизни существ, населявших нашу планету за многие миллионы лет до появления на ней человека.

Найдено живое ДНК динозавра. Возможно ли это?

Неужели уже скоро мы сможем лично посетить настоящий “Парк Юрского периода”?

06 март 2020 /
Хочу все знать
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