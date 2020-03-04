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Геологи подтвердили, что древняя Земля могла быть покрыта океаном

Геологи подтвердили, что древняя Земля могла быть покрыта океаном

Древняя Земля мало походила на знакомую нам цветущую планету. Некогда суша была собрана в суперконтиненты, омывавшиеся глобальным океаном. А в некоторые периоды ее могло не оставаться вовсе — об этом палеогеологи Бенджамин Джонсон (Benjamin Johnson) и Босуэлл Уинг (Boswell Wing) пишут в новой статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. Их исследование подтвердило предыдущие данные о том, что целые эпохи в истории молодой Земли вода покрывала ее целиком.

Первоначально ученые занимались исследованием климата древней Земли. Подходящим индикатором температуры океана может служить изотопный состав кислорода в воде. Более легкие молекулы, содержащие обычный кислород-16, проще испаряются. Поэтому при росте температуры и усилении испарения накапливаются более тяжелые молекулы с кислородом-18. Взаимодействуя с минеральными породами, они сохраняют в них свои следы, позволяя геологам реконструировать климат далеких эпох.

Такую работу Джонсон и Уинг проводили на северо-западе Австралии, в регионе Пилбара, где к поверхности выходят породы возрастом около 3,24 миллиарда лет. Это чрезвычайно важный период: стоит напомнить, что жизнь возникла незадолго до этого времени и тогда еще делала первые осторожные шаги. Различные гипотезы связывают ее появление и с «черными курильщиками» на дне океанов, и с периодически пересыхающими водоемами.

Геологи подтвердили, что древняя Земля могла быть покрыта океаном


Древние породы Пилбары / ©Jana Meixnerova, Benjamin Johnson

Однако если следы древних «курильщиков» сохранились в тех же австралийских породах, то с пересыхающими водоемами 3,24 миллиарда лет назад могли быть большие проблемы. Вопреки предсказаниям, кислорода-18 в древних образцах обнаружилось лишь немногим больше, чем в современных океанах.

Авторы связывают это с тем, что сегодня значительная часть тяжелых молекул оказывается в порах глинистых пород суши. Поэтому избыток кислорода-18 можно объяснить тем, что их около 3,24 миллиарда лет назад практически не существовало. «Ничто не противоречит тому, чтобы имелись небольшие отдельные «микроконтиненты», — говорит Уинг. — Мы просто не думаем, что в то время могло происходить такое глобальное формирование почв суши, как сегодня».

04 март 2020 /
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