Придуман способ достижения скорости света

Межзвездные путешествия — непростая задача для будущих исследователей Вселенной. Из-за огромных расстояний, разделяющих звездные системы друг от друга, транспорту будущего придется научиться использовать неподвластные современному человеку физические силы. Но что, если все может оказаться гораздо проще, чем это считалось ранее? Как сообщает портал Universe Today, наши потомки смогут путешествовать между звездами на кораблях, движущихся сквозь время и пространство со скоростью света. Для того, чтобы претворить мечту человечества в реальность, транспортные средства будущего будут использовать гиперскоростные звезды и метеоры, ускоренные взрывами сверхновых. Так неужели мечта человечества о покорении Вселенной может однажды осуществиться?

Можно ли долететь до других звезд?

Человек всегда мечтал покорить себе холодный и безжизненный космос , манящий своей недоступностью и таинственностью. Решив дать надежду человечеству, гарвардские профессора Манасви Лингам и Абрахам Леб провели любопытное исследование того, как межзвездные космические корабли могут использовать волны, вызванные взрывом сверхновых, по аналогии с парусными кораблями, использующих для своего движения силу ветра. Работая на взрывной силе далеких звезд, космический корабль будущего двигался бы при помощи легкого магнитного паруса. Генерируя движение таким необычным образом, кораблю будущего не понадобились бы двигатели или топливо для работы.

Известный проект Breakthrough Starshot, в рамках которого российский предприниматель Юрий Мильнер планирует совершить путешествие к звезде Альфе Центавра, будет разрабатывать самый быстрый космический аппарат в истории человечества. Известно, что аппарат под названием Starshot будет использовать для своего движения специальные лазеры, позволяющие ему достичь скорости, значительно превышающей ту, которая была бы возможна при использовании только солнечного излучения.

Согласно задумке Мильнера, мощные лазеры, ускоряющие устройство до 20% скорости от скорости света, помогут нам добраться до ближайшей к нам звездной системы всего лишь за четверть века. Однако специалисты из Гарвардского университета решили не останавливаться на данном показателе, придумав альтернативу дорогостоящей лазерной установки. Исследователи уверены, что легкие паруса с соответствующими параметрами могут достигать скоростей, близких к световым, если в относительной близости с механизмом будет расположен мощный источник энергии — сверхновая звезда. Согласно предварительным расчетам, подобный «серфинг на сверхновой» может происходить даже в случае, если звезда будет находиться и за многие миллионы километров от нас: энергии от взрыва нам все равно должно хватить для разгона небольшого космического паруса до релятивистских скоростей.

Парус, использующий энергию сверхновой, может отличаться от других средств передвижения наличием сразу нескольких преимуществ: достигая скорости света, устройство не будет нуждаться в дорогостоящем оборудовании или в частом ремонте, однако и здесь будут иметься свои нюансы. Так, сверхновые в нашем уголке галактики взрываются не так часто, как того хотелось бы, а их появление мы можем высчитать лишь с неудобно большой погрешностью, которая порой доходит до нескольких миллионов лет.

Помимо всего прочего, существует также ряд инженерных и конструкторских проблем, которые нам будет необходимо решить до отправки аппарата в космос . Во-первых, нам нужно будет придумать особый высокоотражающий материал, способный излучать в космическое пространство излишки тепла и поступающего света. Во-вторых, нам также придется тщательно рассчитать путь устройства до тех пор, пока оно не попадет под зону взрыва сверхновой звезды. В-третьих, сам парус должен будет иметь какой-то особый тип экранирования, так как даже мельчайшая частица, врезавшаяся в аппарат на огромной скорости, будет способна нанести космическому устройству ряд серьезных повреждений.

Несмотря на то, что нам еще только предстоит изучить способы решения подобных проблем, ученые настроены оптимистично. Известно, что ряд специалистов предлагает разрешить вставшие перед ними трудности при помощи создания не легких, а электрических парусов. Сможет ли Юрий Мильнер воспользоваться подобной технологией при отправке миссии Starshot, мы узнаем уже довольно скоро: известно, что миссия Breakthrough Starshot отправиться в свое эпическое космическое путешествие уже через 20 лет.

Космические корабли будущего смогут использовать энергию сверхновых звезд