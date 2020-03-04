10 минут ежедневного пребывания на природе помогают снизить тревогу и беспокойство

Сегодня тревога и депрессия встречаются чаще чем когда-либо в истории. Одной из причин является высокий уровень стресса, который ежедневно испытывают миллионы людей по всему миру. Например, за последние десять лет в одной только Великобритании в пять раз увеличилось число студентов, сообщивших о проблемах с психическим здоровьем, включая тревогу, депрессию и шизофрению. Прием антидепрессантов доказал свою эффективность при лечении тревожных и депрессивных состояний, но какие вещи в повседневной жизни могут оказать положительное влияние на ваше психическое здоровье?

Пребывание на свежем воздухе улучшает самочувствие

Все больше исследований свидетельствуют о том, что один из способов улучшить состояние психического здоровья может быть так же прост, как выход на улицу. Недавно проведенный метаанализ показал, что всего лишь 10 минут в день пребывания на природе могут быть полезны для психического здоровья. Опыт показывает, что пребывание в естественной среде может значительно уменьшить уровень стресса. Хотя это решение может показаться многообещающим, поиск возможности доступа к природной среде может быть ограничен. Как пишет The Conversation, многие студенты, страдающие тревожным и депрессивным расстройством, вынуждены проводить большую часть своего времени в помещении, посещая лекции или сидя в библиотеке. Стоит ли говорить о людях, которые работают в городской среде и не имеют свободного времени для коротких прогулок в парке.

Многочисленные исследования, посвященные пользе пребывания на природе для здоровья сфокусировались на выяснении того, сколько времени нужно провести на природе, чтобы самочувствие стало лучше. Результаты одного из исследований показали, что пребывание на природе от 20 до 30 минут три раза в неделю помогло значительно снизить уровень кортизола (гормона стресса) в крови испытуемых. Результаты еще одного исследования показали, что пребывание на природе 120 минут в неделю, в сравнении с отсутствием контакта с природой, значительно увеличивает вероятность того, что человек сообщит о хорошем самочувствии.

Достаточно ли проводить на природе 10 минут в день?

Да. В ходе метаанализа исследователи также попробовали определить минимальное количество времени, проведенное на природе, которое оказывало бы положительный эффект на психическое здоровье молодых людей.

Ученые рассмотрели в общей сложности 14 исследований, в которых приняли участие 706 студентов из Японии, США и Швеции. Возраст испытуемых составил от 15 до 30 лет. Полученные результаты показали, что по сравнению с равным временем, проведенным в городских условиях, всего лишь 10-20 минут (и до 50 минут) ходьбы или пребывания в различных природных условиях привели к значительному улучшению здоровья. Анализ включал снижение частоты сердечных сокращений, артериального давления и уровня кортизола, улучшение настроения и снижение тревожности.

Эти данные подтверждают результаты предыдущих исследований, в которых рассматривались люди всех возрастов. Основываясь на выводах метаанализа, а также на растущем объеме исследований, подтверждающих пользу пребывания на природе для психического здоровья как студентов, так и граждан всех возрастов, в целом следует проводить как можно больше времени время на природе. Более того, можно постараться сделать прогулки в парках частью своей жизни и способ борьбы со стрессом.

Возможно, психические расстройства так распространены из-за того, что мы живем в каменных джунглях, а не в настоящих