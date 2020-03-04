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В чем преимущества работы с рекламным агентством?

Для большинства работа с рекламными агентствами кажется пустой тратой времени и денег. В настоящее время вы можете настроить свою маркетинговую кампанию самостоятельно. На самом деле, для этого достаточно иметь учётную запись в социальной сети.

Однако, продвигать бизнес в социальной сети, не так просто. Это объясняется высокой конкуренцией. Чтобы другие люди оставались в курсе событий о бренде, вам нужен огромный ресурс. В противном случае сайт будет потерян для поисковых запросов и даже не перейдёт на первые 30-40 страниц системы.

Мы не должны забывать основные принципы. Разработка рекламной кампании - это анализ аудитории, цели организации и постановка задач. Команда профессионалов открывается для предпринимателя в рекламном агентстве, работающем над одним проектом с учётом динамики рынка.

Работа с профессионалами (например, Digital Info) предполагает получения гарантий:

  • Компания сможет найти целевую аудиторию. Нет смысла вкладывать деньги в общее продвижение. Важно понимать, чем заинтересован ваш потенциальный клиент и как мотивировать его обратиться к вам. Это значительно увеличивает конверсию разовых посетителей в реальных клиентов.
  • Выбор профессионалов поможет сохранить репутацию бренда. Неправильно выбранный логотип, цвет и текст могут оттолкнуть потенциального клиента от поставщика услуг. Современная аудитория требовательна и воспринимает рекламу в первую очередь негативно.
  • Компания может быть актуальной. Маркетологи, в основном, анализируют тенденции рынка и конкурентов. Создаётся объявление, которое отличается от другого и соответствует текущим тенденциям. Покупателя вряд ли заинтересует обычный сайт или баннер с клише-фразами.
  • Рекламное агентство работает на результат. Работодатели получают отчёты. Это означает, что клиент сможет убедиться, что вложенные деньги дают реальную выгоду.

Индивидуальный подход также означает, что предпринимателю не придётся нанимать отдельного специалиста и обучать персонал для продвижения своего бизнеса. Агентство Digital Info выступает в роли аутсорсингового партнёра, который предоставляет готовые услуги. Это оберегает работодателя от юридических проблем, финансовых расходов на регистрацию сотрудников.

04 март 2020 /
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