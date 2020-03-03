"Ливийское стекло" образовалось в результате падения метеорита

Ученые разгадали загадку камня из украшения Тутанхамона. Он образовался в результате падения метеорит а.



Желтые камни, которые были обнаружены в Ливийской пустыне, образовались в результате падения метеорит а, доказали ученые в исследовании, опубликованном в Geology.



Так называемое ливийское стекло находят в восточной части Ливии и в западном Египте. Это стеклообразные камешки разных оттенков желтого и зеленого цвета, которые на 98% состоят из диоксида кремния. В древности мастера изготавливали из них скребки, ножи, наконечники копий и украшения. Один из таких камней был отшлифован в виде скарабея и вставлен в подвеску Тутанхамона.



В 2013 году южноафриканские физики изучили состав камня «Гипатия», обнаруженного в Ливийской пустыне в 1996 году. Они предположили, что он является фрагментом кометы, которая вызвала мощный взрыв в пустыне 28 миллионов лет назад и привела к возникновению ливийского стекла.



В новом исследовании планетологи из Университета Кертина изучили в стекле следы реидита — минерала, который образуется только при высоком давлении. Оно могло возникнуть лишь от ударной волны от метеорит а.