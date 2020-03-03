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Почему в мире так много кошек с белыми лапами?

Наличие белых лап — это уникальная особенность современных кошек, приковывающая к себе взгляды даже тех из нас, кто не считает себя особыми любителями домашних животных. Ученые отмечают, что подобная форма окраса крайне редко встречается у диких кошек — неуловимых кузенов домашних любимцев. Соглашаясь с фелинологами, подавляющее большинство владельцев домашних кошек также могут подтвердить, что их питомец является обладателем белых лап, чья форма окраса сильно напоминает носки. Так с чем же связано появление пушистых белых лап у одомашненной версии братьев наших меньших?


Почему у кошек белые лапы?

История о том, как у котов и кошек появились белые “носки” на лапах берет свое начало в тот момент, когда 10 000 лет назад люди и кошки решили, что вместе жить лучше и проще, пишет портал livescience.com. Лесли Лайонс, профессор Лаборатории генетики кошек в колледже ветеринарной медицины Университета Миссури утверждает, что именно одомашнивание привело к появлению ряда необычных мутаций.

Когда люди изобрели фермерство и стали жить на одном месте, у них появились зерновые склады и кучи мусора, которые привлекли грызунов, — сказал Лайонс.

И для человека, и для кошек наступило время для взаимовыгодного сотрудничества: людям приходилось иметь дело с меньшим количеством грызунов, а кошки получали легкую пищу.

Дикий, неприрученный вид, представители которого в свое время стали прародителями домашних кошек, в настоящее время обитает в Африке и Евразии. Одна из популяций диких кошек даже живет на горе Этна — действующем вулкане на острове Сицилия. Котята этого вида не могут за себя постоять вплоть до наступления зрелого возраста, поэтому природа подарила этим животным особый камуфляж, помогающий им при выживании.

Почему в мире так много кошек с белыми лапами?

F. silvestris — вид диких кошек, потомки которого стали называться домашними кошками

Из-за случайной мутации, произошедшей несколько тысяч лет назад, некоторые кошки вида F. silvestris приобрели те самые белые лапы, отличающие их от своих соплеменников. Ученые считают, что именно наличие данной особенности, сильно мешающей камуфляжу диких кошек, вызвало небывалый интерес со стороны человека. Мутация произошла вовремя: в своем родном смешанном лесу или кустарниковой пустыне кошка с совершенно белыми лапами выделялась бы перед хищниками и добычей, однако с человеком выживание для кошек стало значительно проще, чем раньше.

Выбирая себе в питомцы именно животных с отметинами, человек, тем самым, создал новый фильтр для эволюции: по причинам. которые ученые до конца не понимают, белые пятна, как правило, появляются тогда, когда отбираются и разводятся самые прирученные особи. Это удивительное свойство относится не только к кошкам, но и к лошадям, свиньям, мышам, коровам и даже крысам. Отличительные цвета меха и отметины появляются еще во время развития эмбриона кошки. Клетки, которые придают кошачьему меху его цвет, сначала появляются как клетки нервного гребня, которые расположены вдоль того, что вскоре станет спиной.

Образовавшиеся клетки медленно мигрируют вниз и вокруг тела. Если эти волны клеток продвинутся достаточно далеко, чтобы не встретиться друг с другом на одной из сторон кошки, эмбрион рождается полностью однотонным котенком. Если же клетки по каким-то причинам группируются в одном конкретном месте, у кошек развиваются белые конечности, грудь или живот. Иными словами, когда в следующий раз вы увидите котенка в белых носках, вы будете знать, что этот признак является результатом генетических мутаций, возникших благодаря одомашниванию и некоторых других нюансов биологии развития. Хотя если вы попытаетесь рассказать об этом кошке, она, скорее всего, просто посмотрит на вас с недоумением, а потом попросту уйдет.

Почему в мире так много кошек с белыми лапами?

Белые лапы домашних кошек могли возникнуть вследствие мутации

03 март 2020 /
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