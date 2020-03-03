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Собаки способны обнаруживать добычу по температуре их тела

Многие хищные животные для обнаружения добычи используют сразу несколько органов чувств. Гремучие змеи, например, распознают потенциальных жертв не только при помощи глаз, но и с использованием парочки чувствительных к температуре ямок на голове. Используя свои холодные органы чувств, змеи могут легко уловить инфракрасное излучение, которое исходит практически от всех теплокровных животных. Если верить результатам проведенного венгерскими учеными исследования, таким же образом других животных могут чувствовать и собаки.

По данным научного журнала Scientific Reports, для этого они используют чувствительный участок кожи на кончике носа, который известен как ринарий. Такой орган чувств есть у многих млекопитающих, но у собак он холоднее, чем у всех остальных. Благодаря низкой температуре ринария, собаки могут легче улавливать инфракрасное излучение от других животных и предметов, потому что температура собственных рецепторов не создает «тепловой шум».

Насколько чувствителен собачий нос?

Чтобы доказать, что собаки способны чувствовать температуру окружающих предметов при помощи носа, профессор Анна Балинт и ее коллеги из Венгрии и Швеции провели эксперимент. Они взяли две игрушки размерами около 10 сантиметров, одна из которых была комнатной температуры, а другая — нагрета на 12 градусов Цельсия выше. Объекты были поставлены на расстояние около 1,5 метров от собак, потому что считается, что на таком расстоянии не слишком развитое зрение животных не может четко видеть предметы. У испытуемых остался только один способ распознать игрушку, при помощи чувствительных к теплоте рецепторов на носу.

Собаки способны обнаруживать добычу по температуре их тела

Собака, которая обнаружила теплую игрушку

Так как собаки были изначально приучены приносить используемые в эксперименте игрушки, они уже знали, что от них требуется. В ходе научной работы исследователи несколько раз заметили, что испытуемые быстрее находят и приносят именно ту игрушку, которая была теплее. Получается, что собаки, подобно гремучим змеям и многим другим хищникам, способны «видеть» объекты по их тепловому следу.

Чтобы убедиться в этом, исследователи провели дополнительный эксперимент с участием 13 собак. При этом они были помещены в томограф, который позволил ученым проследить за активностью мозга животных в момент обнаружения теплого предмета. Оказалось, что в этот короткий промежуток времени у собак активируется соматосенсорная кора левого полушария мозга, которая отвечает за тактильные ощущения и восприятие температуры. На холодные объекты мозги собак таким образом не реагировали.

Собаки способны обнаруживать добычу по температуре их тела

Ринарий собак

По словам ученых, таким же образом потенциальную добычу могут обнаруживать волки и другие животные с наличием холодного ринария. Например, уже научно доказано, что такой же орган чувств имеют некоторые виды летучих мышей, которым важно выбрать лучший участок кожи на теле жертв для получения наиболее питательных веществ.

Вообще, собаки являются удивительными животными, умственные способности которых можно сравнить с интеллектом маленьких детей. Если хотите узнать о возможностях наших четвероногих друзей больше, рекомендуем посмотреть документальный фильм «BBC: Секреты собак».

Собаки способны обнаруживать добычу по температуре их тела

Собачий нос оказался сложнее, чем считалось ранее

03 март 2020 /
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