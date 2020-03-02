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Как выглядит гигантский мегадезинфектор
Масштабная вспышка коронавируса SARS nCoV-2 вынудила власти Китая использовать серьезные меры для предотвращения распространения инфекции. Например, проводить дезинфекцию улиц, для чего требуются серьезные технические средства.
Одним из таких средств стал гигантский водораспылитель, установленный на грузовик. С его помощью санитарные команды обрабатывают целые площади и здания. Пример такого «мегадезинфектора» вы можете увидеть на фото выше.
02 март 2020 /
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