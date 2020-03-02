Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США

Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета представил сценарий глобальной ядерной войны. Соответствующая статья опубликована в журнале The Conversation.

Главная мысль автора заключается в том, что одностороннее применение каким-либо государством ядерного оружия сказывается на нем самом.

Согласно исследованию Пирса, запуск тысячи боеголовок по территории за пределами США спровоцирует в самих Соединенных Штатах массовый голод, вызванный изменением климат а после удара. Америка начнет терять по 140 тысяч человек ежегодно, а если страна использует весь ядерный боезапас, людские потери могут вырасти до пяти миллионов в год.

Таким образом, отмечает Пирс, даже безответная атака США на Китай или Россию может стать губительной для страны.

В январе физики, в том числе несколько Нобелевских лауреатов, перевели так называемые часы Судного дня на 20 секунд вперед к полуночи. Этот проект, придуманный в 1947 году Альбертом Эйнштейном, отражает вероятность глобальной катастрофы, в результате которой человечество может исчезнуть с лица Земли. По словам ученых, из-за неспособности мировых лидеров справиться с угрозой ядерного конфликта, изменением климат а и кибервойнами люди сегодня как никогда близки к точке невозврата.

Как отметили эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists, сейчас угрозы стали более ощутимы из-за обострения мировых конфликтов и войн в киберпространстве, а также климат ических проблем.