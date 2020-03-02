Ученые расшифровали геном коронавируса, выявленного у пациента в Бразилии

Группа ученых из Бразилии расшифровала и представила научному сообществу геном нового коронавируса, обнаруженного у соотечественника. Об этом говорится в публикации, размещенной в пятницу на сайте Института Адольфу Лутца - национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.

Как уточняется, результаты работы, выполненной специалистами учреждения совместно с коллегами из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета, были получены спустя всего 48 часов после подтверждения первого случая инфицирования коронавирусом в латиноамериканском регионе. С 28 февраля они доступны для ознакомления и обсуждения на профильном сайте virological.org.

По результатам предварительного анализа, коллектив исследователей пришел к выводу, что в генетическом коде бразильского коронавируса имеются отличия от оригинального штамма, впервые обнаруженного в китайском Ухане, сообщает газета Folha de S.Paulo. Кроме того, две мутации в его геноме идентичны тем, что выявлены в структуре вируса из Мюнхена.

Само секвенирование (определение аминокислотной или нуклеотидной последовательности биополимеров - прим. ТАСС) было проведено с помощью портативного ДНК-анализатора. Устройство имеет размеры меньше сотового телефона и подсоединяется к компьютеру с помощью простого USB-кабеля. "В этом и заключалась наша цель: провести процедуру в полевых условиях, работая в режиме реального времени", - пояснила один из авторов исследования, Жаклин Гойс ди Жезус из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу (USP).

Данные о полном строении геномов, полагают исследователи, могут быть использованы при разработке вакцин и диагностических тестов. Кроме того, эта информация важна для понимания динамики распространения вируса и определения мутаций, способных привести к изменениям в течении вызванных им заболеваний.

В среду утром Минздрав Бразилии подтвердил информацию о первом в стране случае коронавируса - у 61-летнего пациента в Сан-Паулу, прибывшего из Италии. По информации ведомства, под подозрением сейчас находятся 180 человек, которые либо сами недавно вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания, либо контактировали с теми, кто там побывал. Наибольшее число таких людей находится в штатах Сан-Паулу (66) и Риу-Гранди-ду-Сул (27). Еще по 17 возможных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Рио-де-Жанейро и Минас-Жерайс.