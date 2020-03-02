Обнаружен новый потенциально обитаемый мир

Экзопланета K2-18b, расположенная на расстоянии 124 световых лет от Земли, была обнаружена в 2015 году в созвездии Льва на орбите звезды красного карлика K2-18. Проанализировав атмосферу обнаруженного объекта, ученые нашли следы присутствия на планете большого количества водяного пара, утверждает портал newatlas.com. Если учесть, что вода — это основа жизни, то каковы шансы у человечества наконец-то обнаружить тех самых долгожданных братьев по разум у?

Может ли жизнь возникнуть на суперземле?

Планета K2-18b — довольно интересный объект для изучения. Вращаясь в обитаемой зоне своей звезды, экзопланета примерно в 2,6 раза шире и в 8,6 раза массивнее нашей родной планеты. Подобные размеры ставят обнаруженный объект между Землей и Нептуном, классифицируя планету как суперземлю. Однако может ли какая-либо жизнь возникнуть в столь отличном от голубой планеты месте?

Несмотря на то, что в Солнечной системе отсутствуют планеты с характеристиками суперземель, ученые дают вполне оптимистичные прогнозы по поводу возможных климат ических условий на K2-18b. Так, судя по всему, обнаруженная в относительном космическом соседстве с Землей планета, обладает тонкой, гостеприимной атмосферой и большими запасами воды, столь необходимой для выживания любых известных нам живых организмов.

Для того, чтобы выяснить, насколько описанная выше теория соответствует действительности, исследователи из Кембриджского университета проанализировали данные о составе атмосферы экзопланеты. В ходе моделирования было выяснено, что внешняя оболочка K2-18b богата водородом и содержит большое количество водяных паров. Кроме того, было выяснено, что в атмосфере планете присутствуют также метан и аммиак, но в гораздо меньшем количестве, чем это предполагалось ранее.

Хотя большинство обнаруженных на сегодняшний день суперземель представляют собой газовые мини-Нептуны без наличия какой-либо твердой поверхности, характеристики новой экзопланеты показывают, что она является своеобразным исключением из этого правила. Так, важные для развития жизни показатели водорода говорят о том, что его составная доля не превышает 6 процентов от всей массы планеты, что может быть довольно неплохой новост ью для местной органики, если таковая, конечно же, там существует.

Из-за того, что в настоящее время имеющееся в распоряжении землян оборудование не позволяет вести детальное наблюдение крайне удаленных от Земли объектов, единственной методикой, позволяющей нам хотя бы представить себе найденную экзопланету, является так называемый транзитный метод. Суть методики заключается в том, что планета, проходящая мимо своего светила, несколько затемняет свечение звезды-хозяина, тем самым выдавая свое присутствие на орбите. Как вы можете догадаться, применение данного способа едва ли может рассказать нам о характеристиках обнаруженного мира. Однако даже в этом случае ученые смогли найти выход из положения: изучая спектр верхних слоев атмосферы экзопланеты во время транзита, мы можем найти химические элементы, присутствующие в воздушной оболочке удаленного за многие десятки, сотни и даже тысячи световых лет от нас объекта. Применение данной методики позволило выяснить и примерный состав очередного “двойника Земли”. Так, большинство сценариев, разработанных в ходе исследования, изображают планету K2-18b как полностью водный мир с довольно приятными показателями атмосферного давления и температуры.

Планета К2-18b может оказаться полностью водным миром

Мэтью Никсон, один из авторов исследования, утверждает, что открытие суперземли с подобными характеристиками может оказать значительную помощь в поиске потенциально обитаемых объектов. Так, если ранее суперземли обычно не рассматривались в качестве мест, где может возникнуть и эволюционировать жизнь, то мир K2-18b может опровергнуть это правило. Если результаты дальнейших исследований докажут правдивость столь смелой теории, то довольно распространенные во Вселенной каменистые суперземли могут стать одними из наиболее предпочтительных кандидатов на обитаемость, а обнаруженная в созвездии Льва планета рискует стать одним из объектов пристального внимания со стороны земных астроном ов.

Экзопланета K2-18b в представлении художника