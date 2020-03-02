Опасен ли сухой лед?

Знали ли вы, что испарения сухого льда можно поймать в мыльный пузырь? Если бросить гранулу сухого льда в воду, то появится белый дым и большое количество газовых пузырьков. При добавлении в воду нескольких капель жидкого мыла образуется густая пена из мыльных пузырей, заполненных белым дымом. Это происходит потому, что сухой лед – на самом деле газ который не тает, а из твердого состояния мгновенно переходит в газообразное. Это очень простое вещество — СО2 в твердой фазе, которое можно приобрести без всяких проблем в брикетах или гранулах. Но насколько безопасен сухой лед и его применение в домашних условиях?

Как и для чего применяют сухой лед?

В основном сухой лед применяют при очистке поверхностей технических приборов таких как детали машин и оборудование при ремонте или техническом обслуживании. Также сухой лед используется при перевозке продуктов питания, особенно для хранения и транспортировки мороженого. Дело в том, что сухой лед очень просто переносить с места на место, что значительно облегчает реализацию продаж мороженого и прохладительных напитков. Однако многие приобретают сухой лед чтобы провести дома ряд увлекательных экспериментов. Согласитесь, мгновенный переход сухого льда в газовое состояние без промежуточной жидкой фазы удивит гостей. Вы даже можете устроить целое представление.

Изменчивость состояния вещества называется сублимацией, а его температура достигает -78,5°С. Из-за риска получить холодный ожог, сухой лед не стоит долго держать в руках. В качестве мер предосторожности можно использовать обычные матерчатые перчатки.

Вот так выглядит пузырь из сухого льда в домашних условиях:



Принципы обращения с сухим льдом в домашних условиях

Из-за удобства применения, гранулы сухого льда чаще всего используются в домашних опытах. Как правило, они небольшого размера и их проще дозировать. Кстати, за день в пластиковом контейнере испаряется до 15% массы сухого льда. Большинство опытов с этим простейшим веществом основывается на одном и том же принципе: когда сухой лед контактирует с водой, то переход из твердой фазы в газообразную выглядит как кипение. Правда в отличие от последнего это парообразование достаточно яркое и его тяжело спутать с чем-то еще. Весь фокус в том, что так как испаряющийся СО2 тяжелее воздуха, он окружает емкость с водой как бы стелясь по поверхности в отличие от обычного дыма, который поднимается вверх.

Чтобы эксперимент удался, необходимо бросить в емкость с водой гранулу или брикет сухого льда. От температуры воды зависит скорость испарения — чем вода теплее, тем короче и ярче эффект. Именно в этот момент можно проводить эксперименты – позволить пару выходить наружу или ограничить испарение в замкнутом пространстве. Важно – в таких экспериментах нельзя использовать пластиковые бутылки – их может разорвать, в лучшем случае ледяной пар выбьет пробку. Такая реакция обусловлена плотностью вещества в газообразном состоянии из-за чего оно занимает больше места. Наиболее безопасным применением сухого льда является “изготовление” мыльных пузырей.

Посмотрите что произойдет если бросить сухой лед в бассейн:



Как безопасно использовать сухой лед?

Так выглядит сухой лед в гранулах

Как и в случае с другими веществами и химикатами, при правильном использовании сухой лед абсолютно безопасен. Однако если пренебречь правилами безопасности, то можно получить серьезные травмы и поставить под угрозу жизнь всех присутствующих. Поэтому если вы или ваши друзья планируете использовать сухой лед в домашних условиях, соблюдайте необходимые меры предосторожности:

Проводите абсолютно все эксперименты в перчатках. Не забывайте о температуре вещества! В твердой фазе температура сухого льда составляет -78,5°С.Не вдыхайте испарения сухого льда – избыток СО2 может стать причиной плохого самочувствия и головной боли.Не помещайте сухой лед в герметичный контейнер ни при каких обстоятельствах. Хранить вещество нужно в емкости с парой мелких отверстий – это защищает емкость от разрыва.Можно ли задохнуться от сухого льда?

Да. Ни в коем случае не используйте большое количество брикетов или гранул сухого льда в закрытых помещениях (например в сауне). Большой объем углекислого газа может вытеснить воздух к потолку и в помещении станет нечем дышать.

Эксперименты с использованием сухого льда действительно впечатляют