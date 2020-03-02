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Как Китай борется с коронавирусом в эпицентре вспышки?

Ситуация с новым коронавирусом CoVID-2019 с каждым днем становится все напряженнее. 29 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила максимальный уровень угрозы эпидемии коронавируса. Это наивысший уровень риска в градации ВОЗ. Эксперты сообщают, что сдержать уровень распространения коронавирусной инфекции еще возможно. Для этого необходимо перекрыть все пути распространения вируса. Напомним, что вспышка CoVID-2019 началась в декабре прошлого года в городе Ухань. Вскоре после распространения инфекции правительство Китая предприняло беспрецедентные карантинные меры.


Хронология событий в Ухане

Недавно на официальном международном канале КНР CGTN было опубликовано видео на английском языке с подробным рассказом о том, как происходила борьба с коронавирусом в городе Ухань. Ролик начинается с рассказа о городе Ухань, население которого составляет 11 миллионов человек. К 23 января, согласно официальным данным, число зараженных составило 495 человек. Чтобы помешать распространению вируса, было принято решение закрыть город на карантин. Сразу же после этого в Ухань прибыл медицинский персонал со всей страны. Утром 24 января началось строительство больницы на 1000 мест, которое завершилось за 10 дней. Вскоре последовало строительство еще одной больницы.

Однако несмотря на предпринятые меры болезнь продолжала распространяться и ко второму февраля количество зараженных достигло пяти тысяч человек. На следующий день началось строительство трех временных госпиталей; 7 февраля правительство Китая попросило направить медицинский персонал из 19 провинций в провинцию Хубей, а к 11 февраля количество зарегистрированных случаев в Ухане достигло 20 тысяч. Три дня спустя более 400 военных врачей прибыли в эпицентр вспышки; 15 февраля количество зараженных CoVID-2019 составило 39 тысяч человек. За это время больше 1500 врачей заразились новым коронавирусом, многие из них скончались.

К 23 февраля, учитывая рост новых случаев инфицирования, было увеличено производство защитных масок, построено две больницы, 13 временных госпиталей, количество медпунктов достигло 40. В общей сложности было создано больше 40 тысяч мест для зараженных и 70 тысяч карантинных мест. “Никто не был оставлен без внимания”, – произносит диктор. Видео заканчивается словами о том, что на сегодняшний день скорость распространения вируса в Китае снизилась, а директор ВОЗ похвалил действия, предпринятые китайским правительством. Но можно ли доверять информации государственных СМИ КНР?

Что говорят жители Ухани?

Несмотря на то, что действия властей КНР по борьбе с новым коронавирусом были решительными – чего стоит одно только строительство больниц в кратчайшие сроки – в китайских государственных СМИ единственным допустимым сюжетом является повествование о героической борьбе китайского народа, храбрых врачах и людях, анонимно жертвующих деньги. Но действительно ли все так, как об этом рассказывают государственные СМИ?

Как Китай борется с коронавирусом в эпицентре вспышки?

Количество инфицированных CoVID-2019 во всем мире превысило 80 тысяч человек

Интервью жителей провинции Хубэй, которая по-прежнему является центром эпидемии, показывают более сложную картину – печаль, скуку, отчаяние. Об этом рассказывают The New York Times в недавно опубликованном видео. Согласно информации американских журналистов, жители Уханя и закрытых на карантин городов публикуют информацию о происходящем в социальных сетях, но такие посты очень быстро удаляют – цензура. Видео с переполненными больницами и пациентами, которым не оказывают помощь из-за нехватки медперсонала быстро пропадают из социальных сетей.

Как Китай борется с коронавирусом в эпицентре вспышки?

Опустевшие улицы города-миллионника Ухань

Журналист издания News.Sky.com взял интервью у нескольких жителей Уханя. Господин Пенг рассказал о своем отце, который три дня пролежал в карантинном изоляторе без какой-либо медицинской помощи. В результате пожилой мужчина впал в кому и вскоре скончался. Что случилось с его телом господину Пенгу не сообщают. Еще одна жительница Уханя Майя в беседе с журналистом по Skype сообщила, что ее друзья, которые работали в одной из больниц Уханя, практически ничего не рассказывали о происходящем. На момент разговора Майя заперта в своей квартире с матерью и маленьким ребенком, а у их двери дежурит охранник. Женщина не испытывает недовольства, однако критикует власти за то, что им понадобилось так много времени чтобы начать действовать. Майя также отметила, что в Китае открыто говорить о ситуации с коронавирусом очень трудно.

По сообщению The Wall Street Journal, после трагической смерти врача, который первым рассказал о коронавирусе и был арестован, граждане Поднебесной требуют свободы слова. При этом, в связи с угрозой пандемии в мире и ситуацией в Китае, эксперты ВОЗ ранее высказали мнение, что во избежание распространения инфекции некоторыми правами человека можно пренебречь.

Как Китай борется с коронавирусом в эпицентре вспышки?

Портреты погибших от коронавируса в Ухане

02 март 2020 /
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