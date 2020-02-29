Пирамиды Египта простояли тысячи лет, но скоро могут погибнуть. Что им угрожает?

Египетские пирамиды и Большой сфинкс — самые древние строения в мире и единственные из семи чудес света, сохранившиеся до настоящего времени. Они простояли несколько тысяч лет, но сейчас им угрожает гибель. Как сохранить бесценное наследие Древнего Египта для будущих поколений? Существовал ли возле Великих пирамид второй сфинкс? Что мешает жителям современного Египта считаться полноценными наследниками великой цивилизации долины Нила? Обо все этом «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов Роман Орехов.

«Воплощение бога-предка Атума»

«Лента.ру»: В прошлом интервью «Ленте.ру» про пирамиды Древнего Египта вы сказали, что их строительство «консолидировало население вокруг власти фараонов и скрепляло единство страны». Сооружение Большого сфинкса тоже было своего рода национальным проектом фараонов? Известно, когда этот огромный памятник появился на плато Гиза?

Роман Орехов

Роман Орехов: Он появился во времена царствования фараона Хуфу. Об этом факте косвенно свидетельствует памятник XXVI династии, так называемая «Стела дочери Хеопса» («Инвентарная стела»).

Каким образом?

Сфинкс — это воплощение бога-предка Атума, берущего под свое покровительство местность, выбранную для строительства царского некрополя. Сфинкс олицетворял идею передачи царственности — умирая, он передавал силы новому царю. Сейчас большинство египтологов сходятся во мнении, что фараон, повелевший создать эту скульптуру, в ее облике хотел увековечить собственный образ.

Многие считают, что это был фараон Хафра.

Я думаю иначе, мне ближе точка зрения германского египтолога Райнера Штадельмана и болгарского исследователя Васила Добрева. Штадельман, в частности, считает, что скульптурный канон, на основе которого высечен сфинкс, восходит не к правлению Хафры (Хефрена), а к эпохе его отца Хуфу (Хеопса). По мнению Райнера Штадельмана, изначальный проект подразум евал строительство двух сфинксов: один должен был охранять эту территорию с южной стороны, а другой — с северной.

Известный нам сфинкс стоит с юга плато Гиза, а где тогда северный его собрат?

Неизвестно: либо он не сохранился, либо его вообще не успели построить. Сохранившийся сфинкс был воздвигнут в каменоломнях Хуфу, то есть в том месте, где рабочие брали камень для строительства самой пирамиды. Но на самом деле все эти споры относительно того, чей лик воспроизводит сфинкс, не имеют значения. Важно то, что он воплощал собой бога-создателя, оберегавшего место упокоения фараонов.

Почему сфинкс сооружен в виде льва с головой человека, да еще с негроидными чертами лица?

Изображение фараона в виде льва — это древняя египетская традиция, в этом нет ничего удивительного. Что касается негроидных признаков, то они в той или иной степени присущи всем древним египтянам, особенно южанам (жители севера антропологически были ближе к европеоидам). Взять, например, изображения фараона Джосера — у него темная кожа и типичный негроидный рот. Но здесь стоит сразу оговориться, что египтяне не придавали цвету кожи абсолютно никакого значения.

Ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре

У сфинкса имелась борода?

По этому вопросу ученые тоже до сих пор спорят. Я отношусь к тем, кто считает, что изначально сфинкс был безбородым и она у него появилась в более позднее время. Чтобы не возникло дисбаланса в весе, борода опиралась на основание скульптуры, на туловище сфинкса.

Когда эта борода исчезла?

Документально это нигде не зафиксировано, но это могло случиться в любое время — в правление греческих Птолемеев, при римском владычестве или уже при арабах. Фрагменты бороды нашли возле сфинкса относительно недавно.

«Общее достояние нашей цивилизации»

Нынешние жители страны ощущают свою преемственность с Древним Египтом? Я говорю про арабов, а не коптов — прямых потомков строителей пирамид.

Такое представление можно встретить разве что в элите местного общества. Для большинства населения, к сожалению, это наследие чуждо, люди воспринимают его чисто утилитарно, с точки зрения полезности в плане извлечения доходов. Хотя многие современные египтяне все же понимают, что они выживают благодаря великому прошлому своей страны.

В предыдущем интервью вы говорили, что огромное количество артефактов Древнего Египта погибло во время его завоевания арабами, которые переплавляли ценности в золото. Можно ли сказать, что именно с их приходом непрерывная египетская цивилизация закончилась? Разве нынешний Египет не представляет собой совсем иной мир с совершенно другой культурой?

Сказать, что наследие Древнего Египта полностью исчезло, забыто и растворилось в исламской цивилизации, было бы преувеличением. Но в целом вы, конечно, правы. Мусульманская культура — это не культура знака, это культура слова.

Она представляет собой культуру устной проповеди, но не буквы, изображения или иного знака. Как известно, ислам полностью отрицает изображения и знаки, но культура Древнего Египта целиком и полностью основана на изображении — на иероглифах, рисунках и прочих символах. Поэтому мусульманская религия сильно способствует отторжению нынешних жителей Египта от его древнего прошлого.

Из-за запрета изображений?

Дело даже не в этом, все сложнее. Воспитанные в мусульманских традициях, нынешние египтяне не воспринимают изображения, просто не считывают их.

Современные египетские студенты очень тяжело осваивают какую-либо информацию, потому что они выросли вне знаковой культуры

Сейчас, конечно, благодаря прогрессу ситуация постепенно меняется. Сначала признания в исламском обществе, хотя не сразу и с трудом, добились фото графия и кинематограф, а теперь появились социальные сети (правда, и там преобладают контакты посредством голосовых сообщений, а не текстовых).

Удивительно, но совсем другая ситуация в Иране — это тоже мусульманское государство, но там не утратили неразрывной связи со своим доисламским прошлым. И хотя многие считают политический режим в этой стране жестким и даже теократическим, но там любят и ценят свою древнюю культуру. В Иране подрастающее поколение целенаправленно воспитывают в уважении к своему наследию — к Персеполю, столице державы Ахеменидов, относятся примерно так же, как к шиитским святыням. Современные иранцы туда ездят не как туристы, а почти как паломники.

Что нового наука еще может узнать про тайн ы египетских пирамид?

Я думаю, нас ждет еще немало неожиданных открытий. Ведь наука никогда не стоит на месте. Любой вновь найденный артефакт позволяет взглянуть на Древний Египет с нового ракурса. Конечно, значительная часть работы по исследованию его истории уже проделана. Сейчас про Египет опубликовали больше книг (самого разного качества), чем писали про себя сами египтяне.

Нынешний неослабевающий интерес к Древнему Египту зачастую основан на том, что современный человек часто пытается осознать себя через постижение этой цивилизации, которая во многом стала фундаментом для нашей. Поэтому пирамиды для нас становятся своеобразным маяком — именно по ним мы ориентируемся в загадочном мире Древнего Египта.

Египетские пирамиды — самые древние строения на земле и единственные из семи чудес света, сохранившиеся до настоящего времени. Угрожает ли сейчас им что-нибудь, особенно если учесть, что к плато Гиза почти вплотную подступили окраины Каира?

Изначально пирамиды были облицованы гранитными или известняковыми плитами, большинство из которых в арабское Средневековье растащили для строительства Каира. С того времени пирамиды оказались совершенно беззащитными перед эрозией, к которой теперь прибавились вредные выбросы от расположенной неподалеку обширной и стремительно разрастающейся Каирской агломерации.

Вид на пирамиды Гизы из пригорода Каира

Да, там очень тяжелая экологическая ситуация.

Это правда. Недавно пирамиду Хуфу частично обработали специальными химическими составами, которые предохраняют известняк от рассыпания. Поэтому ее состояние намного лучше, чем соседней пирамиды Хафра, которую еще ничем не обрабатывали, и поэтому с нее регулярно срываются вниз булыжники. Я своими глазами наблюдал, как некоторые ее каменные блоки постепенно разрушаются. Конечно, пирамиду Хафра нужно срочно спасать.

Почему ее тоже не обрабатывают защитными составами?

Это очень трудоемкая и дорогостоящая процедура. К сожалению, у властей нынешнего Египта с его множеством социально-экономических, политических и религиозных проблем нет на это денег. Стране должно помочь мировое сообщество, потому что Великие пирамиды и Большой сфинкс — это общее достояние нашей цивилизации, которое мы обязаны сохранить для своих потомков. Если сейчас никто не поддержит Египет в этом благородном деле, то со временем пирамиды просто погибнут.