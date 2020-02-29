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В ВОЗ высказались о влиянии климата на коронавирус

В ВОЗ высказались о влиянии климата на коронавирус

Глава подразделения экстренных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове прокомментировала предположения, что коронавирус COVID-19 по-разному проявляется в разных климатических условиях.

«Нам необходимо рассматривать этот вирус как такой, который может передаваться в Мексике точно так же, как и в Китае, и мы должны быть к этому готовы... На данный момент нет причин считать, что вирус может по-разному проявляться в различных климатических условиях», — цитирует её РИА новости.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация оценивает риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий.

29 февраль 2020 /
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