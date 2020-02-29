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Обнаружен самый древний родственник всех растений и деревьев

Обнаружен самый древний родственник всех растений и деревьев

Международная группа учёных обнаружила в Китае остатки самых древних зелёных водорослей на Земле. По данным исследователей, ископаемые микроводоросли Proterocladus antiquus жили на нашей планете около 1 млрд лет назад. Ранее считалось, что они зародились около 800 млн лет назад. По мнению исследователей, этот вид является дальним родственником всех растений и деревьев.

Учёные из Политехнического университета Вирджинии (США) и Нанкинского института геологии и палеонтологии (Китай) обнаружили и исследовали останки самых древних зелёных водорослей на нашей планете — Proterocladus antiquus. Об этом сообщает издание Nature Ecology & Evolution.

Находка была обнаружена близ города Далянь на севере Китая. Ископаемые водоросли Proterocladus antiquus специалисты нашли в скале на месте древнего океана. Они едва различимы невооружённым глазом, их длина всего 2 мм.

«Наше исследование показывает, что зелёные морские водоросли возникли как минимум 1 млрд лет назад», — отметил один из авторов исследования, профессор Сяо Шухай.

Ранее считалось, что эти водоросли зародились около 800 млн лет назад.

По мнению учёного, все деревья и травы на нашей планете развились из таких зелёных морских микроводорослей.

Обнаружен самый древний родственник всех растений и деревьев


Ископаемые зелёные микроводоросли © Virginia Tech

«Эти окаменелости — родственники прародителей всех современных высших (наземных. — RT) растений», — добавил учёный.

По мнению исследователей, Proterocladus antiquus «вышли из воды на сушу» около 450 млн лет назад после продолжительной эволюции.

«Новые обнаруженные окаменелости свидетельствуют о том, что зелёные морские водоросли были важной составляющей биосферы океана задолго до того, как произошедшие от них высшие растения вышли из воды и покорили сушу», — заявил профессор Шухай.

Исследователи напоминают, что зелёные водоросли — фотосинтетические растения, которые обеспечивают весь биологический баланс планеты, производят органический углерод и кислород, обеспечивают пищу для млекопитающих и рыб.

29 февраль 2020 /
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